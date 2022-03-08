"єПідтримка": українці, які втратили роботу через війну, вже можуть отримати 6,5 тисячі

З 8 березня громадяни України, які проживають у регіонах, де ведуться активні бойові дії, можуть отримати у межах держпідтримки 6,5 тисячі гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, виплату можна витратити на будь-що, а обмеження на певний вид бізнесу з програми було знято.

Хто може отримати допомогу? Наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп. Виплата спрямована на підтримку населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОП, які не можуть забезпечувати себе через війну”, – написав глава Мінцифри.

Федоров розповів, як можна одержати ці гроші. Для цього необхідно:

– авторизуватись у додатку “Дія” та вибрати послугу “єПідтримка”;

- вибрати картку “єПідтримка”. Якщо її ще немає, то дізнатися, як її оформити можна за цим посиланням;

- натиснути опцію "Отримати допомогу";

– чекати на зарахування грошей.

Області, де працюватиме послуга: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська та місто Київ.

Федоров додав, що громадяни України можуть подати заявку, навіть якщо вони вже отримали допомогу за вакцинацію.

Крім цього, отримати 6,5 тисячі гривень у рамках "єПідтримки" зможуть і невакциновані українці.

За інформацією Мінцифри, у програмі беруть участь усі банки, які підключені до підтримки: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив виділити застрахованим особам одноразову матеріальну допомогу через втрату частини заробітної плати (доходу) або роботу внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

На ці цілі уряд виділив 21,5 млрд грн.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що українці, які втратили роботу через війну, отримають по 6500 грн.