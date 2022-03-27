Зеленский заявил, что "демилитаризация" и "денацификация" не обсуждаются на переговорах с РФ

Президент Зеленский отметил, что во время переговоров с РФ фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, так как Украину эти пункты не интересуют.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью российским журналистам рассказал, что вопросы денацификации и демилитаризации не обсуждаются на переговорах с РФ. Об этом передает "Медуза".

"Денацификация и демилитаризация" — вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это непонятные абсолютно вещи", - сказал президент Зеленский.

По его словам во время переговоров между украинской делегацией с представителями РФ в Минске предметного разговора не произошло.

"Встреча получилась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют", - рассказал Зеленский.

Он добавил касательно защиты русского языка в Украине. По словам Зеленского из-за войны украинцы сами не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить по-русски.

"Что касается пункта защиты русского языка… Не знаю, донесли ли они все мои аргументы… Каждый следующий день войны ставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык. То есть люди этого не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить. Ну, я вам просто говорю, как это… Что это вызывает, понимаете? Даже то, что может кому-то очень нравилось — но когда его очень много, то оно назад выходит. Еще и через кровь это нам передали — любовь к русскому языку", - отметил президент.

Напомним, что Зеленский заявил о возможности референдума по компромиссам с Россией. По словам главы государства, именно народ должен будет ответить на те или иные форматы компромиссов.