Зеленський заявив, що "демілітаризація" та "денацифікація" не обговорюються на переговорах з РФ

Президент Зеленський зазначив, що під час переговорів з РФ фраз про "демілітаризацію" та "денацифікацію" не може бути, оскільки Україну ці пункти не цікавлять.

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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю російським журналістам розповів, що питання денацифікації та демілітаризації не обговорюються на переговорах із РФ. Про це повідомляє "Медуза".

"Денацифікація та демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група… Ми взагалі не сядемо за стіл, якщо говоритимемо про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це незрозумілі абсолютно речі», – сказав президент Зеленський.

За його словами , під час переговорів між українською делегацією з представниками РФ у Мінську предметної розмови не сталося.

"Зустріч вийшла. Предметною я б її не назвав. Наші сторони сказали, що фраз про "демілітаризацію" та "денацифікацію" не може бути, нас ці пункти взагалі не цікавлять", - розповів Зеленський.

Він додав щодо захисту російської мови в Україні. За словами Зеленського, через війну українці самі не хотітимуть читати, дивитися кіно, говорити російською.

"Щодо пункту захисту російської мови... Не знаю, чи донесли вони всі мої аргументи... Кожен наступний день війни ставить під питання взагалі розуміння, що таке російська мова. Тобто люди цього не хотітимуть. Люди не хотітимуть читати, дивитися кіно, Ну, я вам просто говорю, як це... Що це викликає, розумієте?.. Навіть те, що може комусь дуже подобалося — але коли його дуже багато, то воно виходить назад... Ще й через кров це нам передали — любов до російській мові", - зазначив президент.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про можливість референдуму щодо компромісів із Росією. За словами глави держави, саме народ має відповісти на ті чи інші формати компромісів.