Поблизу зони відчуження ЧАЕС російські війська перевозять десятки тонн снарядів

Це підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, збудованих над четвертим енергоблоком станції після вибуху 1986 року.

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Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські війська транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу екологічній безпеці країн світу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, збудованих над четвертим енергоблоком станції після вибуху 1986 року. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження не лише України, а й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози застереження та продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній близькості від атомної станції", - йдеться у повідомленні.

Десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного військового округу збройних сил Російської Федерації з тилового забезпечення, розгорнутої в Наровлянському районі Гомельської області республіки Білорусь.

Транспортний коридор окупантів проходить через місто Прип'ять і за кількасот метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється у сусідньому місті Прип'ять місті Чорнобиль, яке також знаходиться на незначній відстані від АЕС. У місті Чорнобиль окупантами розгорнуть тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного військового округу, а також командний пункт 38 окремої мотострілецької бригади.

Також російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси. Так артилерійська бригада з Білогірська Амурської області, що входить в угруповання 165-а, отримала дозвіл на використання зазначених боєприпасів.

Це підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах добре відомі та відбуваються регулярно.

Нагадаємо, що 13 березня на Чорнобильській АЕС відновлено електропостачання,