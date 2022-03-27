Великобританія зупиняє наукову співпрацю з Росією

При цьому уряд Великобританії виділить українським вченим пакет підтримки у розмірі 3 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вони продовжили свою діяльність на території Королівства.

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Великобританія ухвалила рішення призупинити співпрацю з Росією у сфері досліджень та інновацій через події в Україні. Про це йдеться у повідомленні на урядовому сайті Великої Британії.

Так, уряд Великобританії повідомив, що не фінансуватиме жодних нових спільних дослідницьких та інноваційних проектів з Росією.

"Уряд прийняв рішення призупинити співпрацю, що здійснюється за фінансової підтримки держави у сфері досліджень та інновацій з російськими університетами та компаніями, що мають стратегічну цінність для російської держави. Наша мета - ввести заходи, які матимуть негативний ефект для російської держави, організацій та осіб, тісно пов'язаних з російськими державами. з Кремлем, але не застосовувати санкції щодо російських учених та інноваторів, чиї наукові інтереси не становлять загрози", - йдеться у повідомленні.

Також уряд Великобританії додав, що громадяни України, які беруть участь у наукових дослідженнях, отримають пакет підтримки у розмірі 3 мільйонів фунтів стерлінгів для продовження своєї життєво важливої роботи у Великій Британії.

Нагадаємо, що американські вчені створили новий полімерний матеріал, який легший за пластик, але міцніший за сталь.