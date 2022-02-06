Американские ученые создали новый полимерный материал, который легче пластика, но крепче стали

Исследователи Массачусетского технологического университета презентовали новый 2D-полимер под названием 2DPA-1.

Как сообщается на сайте учебного заведения, новое вещество обладает уникальными свойствами – оно легче пластика и прочнее стали.

Ученые утверждают, что полимер автоматически складывается в плоские 2D-листы, в отличие от других полимеров, которые образуют одномерные цепи.

Из-за того, что полимер имеет свойство самостоятельно собирать себя в растворе, есть возможность его большого производства при помощи увеличения количества исходных материалов.

Этот полимер можно использовать в качестве покрытия для автомобильных деталей, мобильных телефонов, а также в качестве строительного материала для мостов и зданий.

Исследователи установили, что для его деформации нужна сила в четыре – шесть раз больше, чем для пуленепробиваемого стекла.

Кроме этого, новый материал не пропускает газ. Он состоит из мономеров, которые соединяются вместе как LEGO, из-за чего молекулы не могут между ними проходить.

Ранее сообщалось, что исследователи из медицинской школы Университета Миннесоты разработали алгоритм контроля человеческого мышления при помощи мозгового имплантанта.

Напомним, ученые команды Krafla Magma Testbed из 11 стран и 38 институтов решили исследовать недра вулкана Крапла, расположенного в Исландии.