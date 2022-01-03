Космический телескоп Hubble сфотографировал иллюзию столкновения галактик

Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 105 в созвездии Рыбы, которая расположена почти в 215 млн световых лет от нашей планеты

Космическое фото показали в обсерватории Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечают ученые, снимок удалось сделать благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.

Хотя на фото кажется, что галактика находится в процессе слияния со своей «соседкой», это только иллюзия. На самом деле объект расположен боком к наблюдателю и до сих пор практически не изучен астрономами.

Открывателем NGC 105 является французский астроном Эдуард Жан-Мари Стефан, впервые наблюдавший за объектом 15 октября 1884 года.

Напомним, космический телескоп Hubble - проект международного сотрудничества между NASA и Европейским космическим агентством. Ученые регулярно публикуют снимки этого телескопа: например, ранее показали фото космического образования с мерцающими огнями и газом.

Телескоп уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.