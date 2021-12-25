В космос отправили крупнейший в мире телескоп для изучения Вселенной (ВИДЕО)

25 декабря в 13:20 по парижскому времени (15:20 по Киеву) со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане ракета-носитель Ariane V вывела на орбиту крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) для изучения процессов эволюции Вселенной.

Об этом на своем сайте сообщила компания-разработчик носителя Arianespace.

По информации компании, телескоп отделился от второй ступени ракеты-носителя на высоте примерно 1400 км через 27 минут 7 секунд после старта. После этого на нем раскрылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.

Стоимость телескопа составляет порядка 10 млрд долларов США.

Станция James Webb, разработанная NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит запущенный в 1990 году космический телескоп Hubble.

В сравнении с ним JWTS является в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb – обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Аппарат будет изучать состав первых звезд и эволюцию галактик на ранних этапах Вселенной. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100 – 250 млн лет после Большого взрыва, который, по мнению ученых, произошел 13,5 млрд лет назад.

Помимо этого, телескоп будет изучать планетарные системы и заниматься поиском признаков существования жизни на экзопланетах.

Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв метров, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты вселенной.

При этом, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв метров.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

На днях на телескопе будут развернуты солнцезащитный экран и главное зеркало. Через 29 дней космический телескоп должен будет выйти в так называемую точку Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, откуда он в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач.

Срок работы мощного космического телескопа рассчитан на 5 – 10 лет.

Ранее сообщалось, что запуск космического телескопа “Джеймс Уэбб”, который был запланирован на 24 декабря 2021 года, будет перенесен.

Напомним, космический телескоп имени Джеймса Уэбба может открыть новую эру в астрономии. Ракета должна отправиться в космос в определенное время — у команды будет всего лишь 30-минутное окно, когда ось Земли наклонена в нужную сторону, а место запуска будет направлено в требуемую область космоса.