NASA запускает в космос самый дорогой телескоп в истории человечества

Запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба запланирован на 24 декабря 2021 года. Это событие способно открыть новую эру в астрономии.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Телескоп имени Джеймса Уэбба наконец будет запущен в космос спустя десятилетия разработки, миллиарды потраченных долларов и сразу несколько переносов. Если не произойдет никаких форс-мажоров и это событие все-таки состоится, это будет один из важнейших запусков десятилетия.

Телескоп имени Джеймса Уэбба станет самой мощной космической обсерваторией, которая когда-либо была в распоряжении человечества. Ученые уверены, что телескоп поможет ответить сразу на несколько важнейших вопросов, касающихся нашей Вселенной — от формирования первых звезд и галактик до поиска жизни на экзопланетах и разгадок тайн темной материи.

Сейчас запуск запланирован на пятницу, 24 декабря, в 14:20 по киевскому времени.

Место запуска — космодром Куру во Французской Гвиане. Телескоп отправится в космос на борту ракеты Ariane 5 и, в конце концов, будет размещен во второй точке Лагранжа (L2) — это место, где на него будут воздействовать гравитационные силы Земли и Солнца, постоянно удерживая его на расстоянии 1,5 млн км от планеты.

Запуск должен быть тщательно просчитан, чтобы отправить телескоп туда, куда нужно. Ракета должна отправиться в космос в правильное время — у команды будет всего лишь 30-минутное окно, когда ось нашей планеты наклонена в правильную сторону, а место запуска будет направлено в требуемую область космоса. Если за это время миссия не стартует, ее нужно будет перенести как минимум на день.

Обсерватория приступит к работе приблизительно в конце июня 2022 года. После запуска Телескопу имени Джеймса Уэбба предстоит тяжелый и тщательно просчитанный путь в точку L2 длиной в 29 дней. Во время своего путешествия он начнет развертывать свои инструменты, а также теплозащитный экран, который поможет обсерватории не перегреваться.

В NASA называют этот период "29 днями на грани", поскольку все системы должны сработать с идеальной точностью. Если что-то пойдет не так, починить телескоп, послав к нему команду астронавтов, будет невозможно, поскольку точка L2 находится слишком далеко.

На разработку и создание обсерватории у NASA, ESA и ASC ушло более 20 лет и $10 млрд.

Ожидаемое время работы телескопа — около 5-10 лет в зависимости от количества топлива, которое потребуется технике, чтобы удерживаться в точке L2.

Телескоп сначала назывался "Космический телескоп нового поколения" (англ. Next-generation space telescope, NGST), но в 2002 году был переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906 — 1992), возглавлявшего агентство в 1961-1968 годах во время реализации программы "Аполлон".

Напомним, солнечный зонд NASA Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, так называемую корону, и взял там образцы частиц и магнитных полей.