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Наука
Дата публикации

NASA запускает в космос самый дорогой телескоп в истории человечества

NASA запускает в космос самый дорогой телескоп в истории человечества
Запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба запланирован на 24 декабря 2021 года

Запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба запланирован на 24 декабря 2021 года. Это событие способно открыть новую эру в астрономии. 

Об этом сообщает издание "Новое время".

Телескоп имени Джеймса Уэбба наконец будет запущен в космос спустя десятилетия разработки, миллиарды потраченных долларов и сразу несколько переносов. Если не произойдет никаких форс-мажоров и это событие все-таки состоится, это будет один из важнейших запусков десятилетия.

Телескоп имени Джеймса Уэбба станет самой мощной космической обсерваторией, которая когда-либо была в распоряжении человечества. Ученые уверены, что телескоп поможет ответить сразу на несколько важнейших вопросов, касающихся нашей Вселенной — от формирования первых звезд и галактик до поиска жизни на экзопланетах и разгадок тайн темной материи.

 Сейчас запуск запланирован на пятницу, 24 декабря, в 14:20 по киевскому времени.

Место запуска — космодром Куру во Французской Гвиане. Телескоп отправится в космос на борту ракеты Ariane 5 и, в конце концов, будет размещен во второй точке Лагранжа (L2) — это место, где на него будут воздействовать гравитационные силы Земли и Солнца, постоянно удерживая его на расстоянии 1,5 млн км от планеты.

Запуск должен быть тщательно просчитан, чтобы отправить телескоп туда, куда нужно. Ракета должна отправиться в космос в правильное время — у команды будет всего лишь 30-минутное окно, когда ось нашей планеты наклонена в правильную сторону, а место запуска будет направлено в требуемую область космоса. Если за это время миссия не стартует, ее нужно будет перенести как минимум на день.

Обсерватория приступит к работе приблизительно в конце июня 2022 года. После запуска Телескопу имени Джеймса Уэбба предстоит тяжелый и тщательно просчитанный путь в точку L2 длиной в 29 дней. Во время своего путешествия он начнет развертывать свои инструменты, а также теплозащитный экран, который поможет обсерватории не перегреваться.

В NASA называют этот период "29 днями на грани", поскольку все системы должны сработать с идеальной точностью. Если что-то пойдет не так, починить телескоп, послав к нему команду астронавтов, будет невозможно, поскольку точка L2 находится слишком далеко.

На разработку и создание обсерватории у NASA, ESA и ASC ушло более 20 лет и $10 млрд.

Ожидаемое время работы телескопа — около 5-10 лет в зависимости от количества топлива, которое потребуется технике, чтобы удерживаться в точке L2.

Телескоп сначала назывался "Космический телескоп нового поколения" (англ. Next-generation space telescope, NGST), но в 2002 году был переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906 — 1992), возглавлявшего агентство в 1961-1968 годах во время реализации программы "Аполлон".

Напомним, солнечный зонд NASA Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, так называемую корону, и взял там образцы частиц и магнитных полей.