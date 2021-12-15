Зонд Parker впервые в истории достиг верхних слоев атмосферы Солнца — NASA (ВИДЕО)

Солнечный зонд NASA Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, так называемую корону, и взял там образцы частиц и магнитных полей.

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что космический аппарат пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, где температура может достигать 500 тысяч кельвинов (около 500 тысяч градусов Цельсия) и взял оттуда образцы частиц и магнитных полей.

"Солнечный зонд NASA Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца — его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем", — сказано в сообщении.

"Новая веха знаменует собой один важный шаг для Parker Solar Probe и один гигантский скачок в солнечной науке. Точно так же, как посадка на Луну позволила ученым понять, как она сформировалась, прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на солнечную систему", — добавили в агентстве.

Сообщается, что зонд был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В конце октября того же года он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный немецко-американским аппаратом Helios 2.

На борту станции стоимостью около $1,5 млрд размещено четыре комплекта научных инструментов. Оборудование защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать нагрев до 1,4 тысячи градусов Цельсия.

NASA рассчитывает, что миссия позволит внести фундаментальный вклад в понимание причин "нагревания солнечной короны" и возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны).

Напомним, в 2022 году NASA планирует запустить четыре миссии по исследованию климатических систем и процессов на планете Земля.