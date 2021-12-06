Компания Макса Полякова участвует в миссии NASA по защите Земли от астероидов

В конце ноября 2021 года стартовала первая противоастероидная миссия NASA — DART (Double Asteroid Redirection Test). В ней участвует производитель космических аппаратов и спутниковой оптики Dragonfly Aerospace, который входит в группу Noosphere украинца Максима Полякова.

Как сообщает dev.ua, вклад группы Полякова в оснащение миссии — камера Gecko. Она установлена на спутнике LICIACube. Этот кубсат изготовлен Итальянским космическим агентством и сопровождает основной полутонный аппарат DART.

Цель — в октябре 2022 года на расстоянии 11 млн км от Земли аппарат должен сблизиться с астероидной парой Dimorphos/Didymos A и попытаться изменить ее траекторию.

Задание миссии заключается в том, что DART запустит ионный двигатель и столкнется с 160-метровым астероидом Dimorphos — он по ретроградной орбите вращается вокруг 780-метрового Didymos A.

В результате удара скорость объекта должна измениться менее чем на 1%. По расчетам ученых, такое воздействие приведет к значительному изменению траектории движения всей астероидной пары.

Космический аппарат LICIACube должен зафиксировать момент удара и передать видео на Землю. Снимать событие будут две камеры, одну из которых изготовила компания Dragonfly Aerospace.

При удачном выполнении миссии Dragonfly увеличит свой вклад в защиту Земли от астероидов. Европейское космическое агентство планирует еще одну миссию HERA, в рамках которой запустят два дополнительных 6U CubeSats — Juventas и Milani. Они проанализируют орбитальные изменения миссии DART.

Ранее Макс Поляков, бизнесмен и инвестор, сделавший состояние на IT, в сентябре 2021 года запустил ракету Alpha, которую разработала его компания Firefly Aerospace. Старт состоялся с космодрома военно-воздушных сил США.

Поляков сравнивает свою "Альфу" с космической маршруткой. Она еще не автобус, но уже не такси, и решает соответствующие задачи. Эта ракета-носитель относится к среднему классу.

Компания Firefly Aerospace Максима Полякова также участвует в лунной миссии NASA — вместе со SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.