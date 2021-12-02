Украина хочет участвовать в проекте NASA по отправке людей на Луну

Украина планирует принять участие в проекте по отправке людей на Луну, а также может помочь с построением поселения на спутнике, созданием соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну. Мы подписанты программы "Артемида". И я абсолютно уверен, что будем непосредственным участником процесса", – сказал Тафтай.

Он подчеркнул, что отечественная космическая отрасль имеет очень мощный потенциал, доказанный десятилетиями создания ракетной техники.

"У нас есть существенные наработки. В частности, в КБ "Южное" есть концепты, способные помочь построению Лунного поселения, созданию соответствующих энергосистем и систем жизнедеятельности, подаче кислорода и тому подобное", — отметил председатель ГКАУ.

Миссия "Артемида-3" (Artemis-3) — это программа NASA по развитию пилотируемых полетов в космос. Ее главной целью является отправление людей на поверхность спутника Земли. Также она предусматривает начало строительства инфраструктуры, чтобы воплотить в жизнь путешествие к Марсу.

NASA перенесло на год первый за последние несколько десятилетий полет человека на Луну. Миссия "Артемида-3" теперь должна отправиться на спутник Земли в 2025-м, а не 2024 году, как планировалось ранее.

Напомним, NASA запустила миссию по уничтожению астероида. 24 ноября с военного космодрома в Калифорнии был запущен беспилотник DART — первый в истории космический "камикадзе". Осенью 2022 года DART должен столкнуться с астероидом Диморф, чтобы изменить его орбиту.

Отметим, 16 ноября 2021 года европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем от “КБ “Южное” успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции.

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