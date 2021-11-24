Как Брюс Уиллис в "Армагеддоне": NASA запустила миссию по уничтожению астероида (ВИДЕО)

24 ноября с военного космодрома в Калифорнии был запущен беспилотник DART — первый в истории космический "камикадзе". Осенью 2022 года DART должен столкнуться с астероидом Диморф, чтобы изменить его орбиту.

Об этом пишет ВВС.

DART был запущен с космической базы Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в среду, 24 ноября. Аппарат взлетел в 8:21 по Киеву.

Единственная задача аппарата стоимостью 325 млн долларов — на полной скорости впечататься в астероид, значительно превышающий беспилотник по размеру и несоизмеримо больший по массе, попытавшись тем самым изменить орбиту небесного тела.

Проект DART разработан NASA совместно с Европейским космическим агентством в рамках программы по защите Земли от планетарных ударов, вроде того, что удается предотвратить герою Брюса Уиллиса в голливудском блокбастере "Армагеддон".

Цель космического "камикадзе" — околоземной астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 168-метровый Диморф.

На самом деле никакой реальной угрозы для нашей планеты ни один, ни другой астероид, наблюдения за которыми астрономы непрерывно ведут с 2003 года, не представляет.

Однако ученым известно по меньшей мере несколько десятков небесных тел, вероятность столкновения которых с Землей оценивается значительно выше, так что отработать механизм планетарной защиты было решено именно на них.

В сентябре следующего года астероидная пара должна приблизиться к нашей планете на расстояние "всего" около 6,7 млн км — это примерно в 15 раз дальше, чем до Луны.

Траектория аппарата DART, который весит лишь около 550 кг, рассчитана таким образом, чтобы он врезался в меньший по размеру Диморф на скорости около 24 000 км/ч (или 6,6 км/с).

Европейское космическое агентство опубликовало анимационное видео запланированной миссии, подробно демонстрирующее как запуск ракеты Falcon 9, которая должна вывести аппарат в космос, так и сам момент столкновения.

Оценить произведенный столкновением эффект и уточнить новую орбиту астероида поручено другой космической миссии ЕКА под названием "Гера". Впрочем, произойдет это уже при следующем приближении Дидима и Диморфа к Земле, в 2026 году.

Напомним, 16 ноября 2021 года европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем от “КБ “Южное” успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции.