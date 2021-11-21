Компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск украинского спутника – Денис Шмыгаль

Запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли на январь 2022 года.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы готовы были запустить его. Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть планово в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск ракетоносителя на январь. Соответственно, спутник улетит в январе", – сказал премьер-министр.

Напомним, КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.

За доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж.

Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 (резерв — январь 2022 года).

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.

Отметим, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.

Как сообщалось, спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем, 2022, году. Уже сейчас технология доступна к предзаказу.