Запуск спутника "Сич 2-30" компанией SpaceX обойдется Украине в $2 млн — Госкосмос

Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.

Об этом заявил глава агентства Владимир Тафтай в интервью "Экономической правде".

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"Конструкторское бюро "Южное" провело консультации со SpaceX, и SpaceX переадресовало своему подразделению в Германии задание на адаптацию спутника для запуска. Так что общая сумма контракта на сегодня составляет $1,99 млн. Это сумма уже с учетом всех технических вопросов, связанных с запуском спутника", — рассказал глава Госкосмоса.

Ранее народный депутат Дмитрий Наталуха сообщал, что цена контракта составит $1 млн. Однако Тафтай объяснил, что в этой сумме не учтены дополнительные условия.

"Сам по себе спутник не попадает в космос. Его нужно установить на ракете, запустить, спутник должен отделиться от ракеты и улететь в нужном направлении, чтобы занять нужную орбиту. Система отделения спутника от ракеты (так называемый адаптер), с помощью которой спутник крепится к ракете и обеспечивающий его отстрел в нужном направлении на орбите, — это тоже достаточно сложная вещь", — пояснил глава Госкосмоса.

В контракте за $1 млн не были учтены расходы на создание адаптера и транспортировку спутника к точке запуска. Поэтому цена в один миллион долларов является базовой — без учета всех этих опций, уточнил он.

Указано, что контракт уже проработан, предварительные договоренности есть. После выделения денег Кабинетом министров работа будет реализована.

По словам Тафтая, сам спутник и все его компоненты произведены на КБ "Южное" и на других украинских предприятиях.

Также известно, что общий объем государственного финансирования под космическую программу составляет 3 млрд грн ежегодно в течение 5 лет.

Как рассказал глава Государственного космического агентства, ключевыми и наиболее затратными являются проекты по созданию системы спутников дистанционного зондирования земли и ракетно-космических комплексов.

Тафтай назвал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности "лидером", от которого зависит скорость реформирования предприятий космической отрасли.

"Также очень важным инструментом для реализации этой задачи является принятие закона "Об особенностях преобразования предприятий". И в этом случае мы говорим не только о космическом агентстве... но и о... Верховной Раде, поскольку это утверждается законом", — сообщил он.

Ранее Кабинет министров утвердил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине до завершения его каденции ракету-носитель для освоения космоса.