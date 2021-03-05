Общество 3 часа назад

SpaceX в 8 раз снизила стоимость запуска украинского спутника "Сич"

Запуск украинского спутника обойдется "Сич-2.1" в 1 млн долларов США

Спутник "Сич-2.1". Фото: Delo.ua Спутник "Сич-2.1". Фото: Delo.ua
Спутник "Сич-2.1". Фото: Delo.ua

Комитет экономического развития Верховной Рады и Государственное космическое агентство (ГКА) согласовала стоимость запуска украинского спутника "Сич" с американской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Комитета Дмитрий Наталуха. По его словам, запуск украинского спутника обойдется в 1 млн долларов.

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"Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией. Цена контракта — $1 млн, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь раз ниже той, которая была запланирована с самого начала", — рассказал Наталуха.

Он отметил, что украинские власти вели переговоры с представителями SpaceX с декабря 2020 года и сумели найти общий язык. Результатом этого стало то, что компания Илона Маска назвала стоимость запуска. 

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4 марта Комитет экономического развития Верховной Рады провел совещание, в ходе которого об условиях проекта рассказали новому руководителю ГКА Владимиру Тафтаю и сотрудникам КБ "Южное".

Конструкторскому бюро теперь необходимо подписать контракт, а МинСтратегПром должен подготовить документацию для выплаты аванса.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя — спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины", — написал Дмитрий Наталуха.

Напомним, в марте 2020 года комитет Верховной Рады Украины предложил профинансировать запуск украинского спутника "Сич-2.1", который может стать первым звеном спутниковой группы Украины. Тогда стоимость проекта оценивалась в 8 — 12 миллионов долларов.

 

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