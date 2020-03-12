Комитет Рады рекомендует профинансировать запуск украинского спутника (ФОТО)

Комитет Верховной Рады Украины рекомендует профинансировать запуск украинского спутника "Сич-2.1".

Об этом в Днепре на выездом заседании парламентского комитета по экономическому развитию на заводе "Южмаш" заявил глава комитета Дмитрий Наталуха, передает корреспондент Delo.ua.

"По предложению руководства области мы приняли решение рекомендовать выделить средства на запуск первого украинского спутника", — сказал он.

Спутник разработан и создан за оборотные средства КБ "Південне".

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В настоящее время аппарат проходит испытания, к концу года он будет готов к запуску.

"Южмаш" — украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепр. Там, в частности, изготавливают спутники и космические системы "Зенит", тракторы, троллейбусы, трамваи.

Ранее сообщалось, что госпредприятие "Южный машиностроительный завод имени Макарова" заключило соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия почти на 43 млн грн.