"Сич-2-1": Украина хочет запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли

Украина в 2021 году планирует запустить на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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"Сегодня мы утверждаем основные условия реализации такого проекта и определяем соответствующие источники финансирования", — отметил он.

По словам главы правительства, запуск собственного спутника — задача, которую поставил перед Кабмином президент Владимир Зеленский.

"С его (спутника) помощью можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования", — подчеркнул Шмыгаль.

Указано, что на завершение "Сич-2-1" пойдут деньги остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Согласно документу, "текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ДКА Генеральным графиком создания космической системы "Сич-2-1" с установленным сроком запуска космического аппарата "Сич-2-1" — декабрь 2021 года".

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Известно, что работы по созданию "Сич-2-1" были начаты в 2013 году в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ "Южное" обязалось изготовить космический аппарат "Сич-2-1" за счет собственных денег в 98 млн грн.

Ранее Комитет экономического развития Верховной Рады и Государственное космическое агентство (ГКА) согласовали стоимость запуска украинского спутника "Сич" с американской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

По словам главы Комитета Дмитрия Наталухи, запуск украинского спутника обойдется в $1 млн.

Напомним, в марте 2020 года комитет Верховной Рады предложил профинансировать запуск украинского спутника "Сич-2-1", который может стать первым звеном спутниковой группы Украины. Тогда стоимость проекта оценивалась в $8-12 млн.