IT и Телеком 50 минут назад

"Сич-2-1": Украина хочет запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли

Такую задачу поставил перед правительством президент Владимир Зеленский

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Украина в 2021 году планирует запустить на орбиту собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня мы утверждаем основные условия реализации такого проекта и определяем соответствующие источники финансирования", — отметил он.

По словам главы правительства, запуск собственного спутника — задача, которую поставил перед Кабмином президент Владимир Зеленский.

"С его (спутника) помощью можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования", — подчеркнул Шмыгаль.

Указано, что на завершение "Сич-2-1" пойдут деньги остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Согласно документу, "текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ДКА Генеральным графиком создания космической системы "Сич-2-1" с установленным сроком запуска космического аппарата "Сич-2-1" — декабрь 2021 года".

Читайте также:
Украина хочет до конца года вывести на орбиту собственный спутник

Известно, что работы по созданию "Сич-2-1" были начаты в 2013 году в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ "Южное" обязалось изготовить космический аппарат "Сич-2-1" за счет собственных денег в 98 млн грн.

Ранее Комитет экономического развития Верховной Рады и Государственное космическое агентство (ГКА) согласовали стоимость запуска украинского спутника "Сич" с американской компанией SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском.

По словам главы Комитета Дмитрия Наталухи, запуск украинского спутника обойдется в $1 млн.

Напомним, в марте 2020 года комитет Верховной Рады предложил профинансировать запуск украинского спутника "Сич-2-1", который может стать первым звеном спутниковой группы Украины. Тогда стоимость проекта оценивалась в $8-12 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В тотальном локдауне по всей Украине сейчас нет нужды — Шмыгаль
В тотальном локдауне по всей Украине сейчас нет нужды — Шмыгаль
Потребительские настроения украинцев улучшаются — премьер
Потребительские настроения украинцев улучшаются — премьер
Королевский звездолет из "Звездных войн": Virgin Galactic показала новый космолет (ВИДЕО)
Королевский звездолет из "Звездных войн": Virgin Galactic показала новый космолет (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До трех гривен за киловатт/час. Стоит ли ждать роста цен на электричество этим летом?

  3. Украина договорилась с Pfizer о поставке 10 млн доз вакцины против коронавируса

  4. В Киеве уже начали штрафовать водителей маршруток за перевозку пассажиров без пропусков

  5. В России выступили против участия США в нормандском формате из-за их проукраинской позиции

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...