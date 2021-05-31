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В мире 40 минут назад

КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX

За доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж

Фото: Facebook-страница Олега Уруского Фото: Facebook-страница Олега Уруского
Фото: Facebook-страница Олега Уруского

Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля заключило контракт с компанией ISILaunch (Нидерланды) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Чиновник пояснил, что именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномочено на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части.

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По информации Уруского, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж за такую услугу. Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 (резерв — январь 2022 года).

"Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия независимости Украины, и задача президента Владимира Зеленского будет выполнена. Сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску КА "Сич-2-30" и подготовке наземного сегмента", — отметил вице-премьер.

По его словам, запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.

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Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.

Напомним, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.

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