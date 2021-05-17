Промышленность 1 час назад

Убытки Госкосмоса, в котором надумали строить космодром, приближаются к 1 млрд грн

В предыдущем году предприятия в ведении агентства получили вдвое меньший убыток, а в 2018 их убыток был лишь 74 млн грн

Фото: сайт "Южмаша" Фото: сайт "Южмаша"
Фото: сайт "Южмаша"

По итогам 2020 года предприятия Государственного космического агентства получили суммарный чистый убыток 810,9 млн грн. Об этом свидетельствует отчет о выполнении годового финансового плана агентства, передает "Марлин".

Наибольшие убытки показал Южный машиностроительный завод имени Макарова — 672,2 млн грн, а также госпредприятие "Укркосмос" — 137,7 млн грн.

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В целом агентство управляет 15 госкомпаниями, из которых пять получают незначительные прибыли, пять — глубоко убыточны, четыре предприятия находятся на стадии банкротства, а одно вообще не предоставило отчет агентству из-за увольнения всех работников.

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По результатам 2019 года Госкосмос отчитался об убытках своих предприятий на 433,8 млн грн, в 2018 году — 74,7 млн грн, а в 2017 году — 1,2 млрд грн.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц предприятиях агентства составило 14 тысяч 79 человек, что на 1650 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,3 тысячи грн, на административно-управленческий персонал — 12,6 тысячи грн, тогда как на директоров предприятий — 111 тысяч грн.

Все предприятия Госкосмоса, кроме Днепровского проектного института, в прошедшем году не выполнили плановые объемы по объемам реализации продукции и услуг.

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В частности, производственное объединение "Киевприбор" выполнил план на 94,5% (как указано, из-за переноса сроков изготовления спецсредств связи для армии), "Южмаш" — на 92,3% (из-за отсутствия заказов на ракетные двигатели), объединение "Коммунар" — на 81,6% (из-за отсутствия государственных заказов на модернизацию танков "Булат", "Краб" и другой военной техники).

В свою очередь "Хартрон" выполнил план на 70,6%, конструкторское бюро "Южное" — на 64,9% (в качестве причины указывается пандемия Covid-19), завод "Арсенал" — на 52,9% (из-за отсутствия заказов), а ГП "Укркосмос" — лишь на 44,6% (из-за досрочного расторжения контракта частными заказчиками).

Напомним при этом, что глава Госкосмоса Владимир Тафтай ранее отмечал, что одной из ключевых целей украинской космической программы на пять лет является создание космодрома.

Отметим также, что до конца года Украина хочет вывести на орбиту собственный спутник — аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

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