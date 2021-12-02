Названа дата запуска украинского спутника компанией SpaceX Илона Маска

В начале следующего года планируется запуск украинского спутника "Сич-2-30".

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

«Наш космический аппарат “Сич-2-30” полностью готов. Запуск планируется на 10 января 2022 года, но дата зависит от готовности ракетоносителя”, — сказал Тафтай.

Он добавил, что украинский спутник будет стартовать с космодрома во Флориде и будет доставлен на орбиту ракетоносителем Falcon-9 компании Space X Илона Маска.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли на январь 2022 года.

Напомним, КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.

За доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж.

Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 года (резерв — январь 2022 года).

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.

Отметим, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.