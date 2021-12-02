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Названа дата запуска украинского спутника компанией SpaceX Илона Маска
В начале следующего года планируется запуск украинского спутника "Сич-2-30".
Об этом в интервью "Укринформу" сообщил председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
«Наш космический аппарат “Сич-2-30” полностью готов. Запуск планируется на 10 января 2022 года, но дата зависит от готовности ракетоносителя”, — сказал Тафтай.
Он добавил, что украинский спутник будет стартовать с космодрома во Флориде и будет доставлен на орбиту ракетоносителем Falcon-9 компании Space X Илона Маска.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запуск украинского спутника "Сич-2-30" перенесли на январь 2022 года.
Напомним, КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.
За доставку спутника в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж.
Запуск космического аппарата планировалось осуществить в декабре 2021 года (резерв — январь 2022 года).
Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.
Отметим, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.