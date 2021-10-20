Бизнес 1 час назад

Максим Поляков рассказал о запуске ракеты Alpha и перспективах Украины в космосе

Бизнесмен и инвестор Макс Поляков рассказал о запуске ракеты Alpha, роли своей компании в лунной миссии NASA, перспективах Украины в космосе и собственных проектах на стыке медицины и IT

Максим Поляков рассказал о запуске ракеты Alpha и перспективах Украины в космосе Максим Поляков рассказал о запуске ракеты Alpha и перспективах Украины в космосе

Сделавший состояние на IT Макс Поляков 3 сентября 2021 года в 4:49 по Киеву запустил ракету Alpha, разработанную его компанией Firefly Aerospace. Старт состоялся с космодрома военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара. В ходе полета отказал второй двигатель, поэтому "Альфу" ликвидировали.

Вскоре после запуска бизнесмен Макс Поляков дал масштабное интервью по видеосвязи украинским журналистам. Он рассказал о запуске ракеты, своих планах в космическом бизнесе и многом другом. Delo.ua приводит самые интересные и важные моменты беседы.

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Роль ракеты Firefly Alpha Максима Полякова

На сегодня существует три типа ракет: легкие, средние и тяжелые. Первые отправляют в космос оборудование весом 15 кг, которое служит всего несколько лет. Последние выводят на орбиту тяжелые геостационарные спутники, доставляя их на расстояние 36 000 км. А средние рассчитаны на перевозку грузов 150-300 кг. И сегодня их почти никто не производит — ниша свободна. Конечно, есть субсидированная ESA Vega, американский "Антарес". Но вывод спутника на орбиту с помощью этих носителей слишком дорого обходится. Компания Firefly Aerospace Максима Полякова предлагает более экономичное решение в виде "Альфы" и планирует занять нишу средних ракет-носителей.

Сам Максим сравнивает свою"Альфу" с космической маршруткой. Она еще не автобус, но уже не такси, и решает соответствующие задачи. Но на Alpha предприниматель не собирается останавливаться — сейчас разрабатывается новая ракета Beta. Она находится в категории грузоподъемности "тонна+". Но бизнесмен признает: создание "Беты" сильно зависит от финансирования европейских и американских партнеров, поэтому уверенно говорить о ее будущем пока нельзя.

Роль Firefly Aerospace в лунной программе NASA

Сегодня в лунной миссии NASA участвуют три коммерческие компании: SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Firefly Aerospace Максима Полякова. Первые две будут доставлять на лунную поверхность грузы и людей. Стартап украинского бизнесмена — только оборудование, посадочный модуль. Каждой компании американское правительство выделило по $100 млн долларов. Ракета Alpha должна приземлиться в океане Бурь. До этого там совершали посадку два советских космических аппарата — один удачно, второй потерпел крушение. Посадочный двигатель и 8 двигателей управления для "Альфы" производятся и поставляются Украиной. Вознаграждение за доставку грузов на Луну оплачивается из расчета $1-2 млн за каждый килограмм.

О первом старте ракеты компании Firefly  Alpha

По словам Макса Полякова, ожидание от сентябрьского запуска было только одно — "Альфа" полетит, и оно полностью оправдалось. Однако на 20-й секунде полета возникли технические неполадки во втором двигателе, поэтому ее пришлось ликвидировать. Несмотря на это, старт Alpha — это прорыв в области ракетостроения для всего мира. До Firefly Aerospace никто так быстро не создавал ракету с нуля.

Компания готова и к следующим пускам — очередной старт запланирован на декабрь 2021 года. Для него уже все готово, Альфа № 3 и № 4 собираются. Подготовлены и компоненты для последующих ракет: 10 карбон-баков, 5 двигателей, 10-15 комплектов авионики. В дальнейшем Firefly планирует выпускать по 8 единиц Alpha ежегодно, а после модернизации производственной линии в штате Флорида — по 24. Больше и не требуется, такого количества будет вполне достаточно.

Инвестиции в проект и потенциальная прибыль

Компания получила $210 млн инвестиций через учрежденный Поляковым фонд Noosphere Ventures, $175 млн из них поступили в апреле 2021 года. После запуска ракеты планируется привлечь в общей сложности $300 млн. Старт — это точка валидации проекта.

По прогнозам Максима Полякова, космос — это "игра на долгой дистанции". Отдачу от вложений можно будет получить только через 10, 20 или даже 30 лет. На сегодня космический рынок составляет $440 млн, но он растет и со временем достигнет триллиона и более. Однако уже через 5 лет в него будет не войти по двум причинам: технологической сложности и жесткой зависимости от системы государственных заказов. Компании, успевшие забрать кусок "космического пирога" сейчас, могут рассчитывать на успех. По словам Максима Полякова, космос в перспективе сможет приносить Firefly 5-7% от рынка ежегодно, то есть $50-70 млрд.

Перспективы космической отрасли в Украине

Максим пессимистично настроен по отношению к отечественной авиакосмической отрасли. Он признает ее былые успехи: 400 запущенных в космос спутников, военные ракеты, проект "Мрія". Но за последние 30 лет космонавтика и ракетостроение в стране пришли в упадок. Сегодня все ограничивается продажей чертежей в КНР, реальные возможности отрасли — изготовление черновых заготовок. Ярко иллюстрирует критическое положение дел тот факт, что за последние 10 лет сменилось 8 руководителей НКАУ. Максим считает, что если глава космического ведомства меняется чаще, чем раз в 2 года, вряд ли можно добиться каких-то ощутимых результатов и прийти к успеху.

Но Украина сильна в другом — она была и остается R&D-центром. Она может развивать интеллектуальный потенциал и успешно делает это, применяя знания на родине и реализуя собственные наработки в США и Европе. Так, компания Полякова разрабатывает турбонасосную систему подачи, клапаны и часть двигательной установки в Днепре. Правда, собиралось все это в Америке, ведь основной заказчик Firefly Aerospace — тамошнее Министерство обороны, поэтому 90% компонентов ракетной техники должно производиться на территории США.

Во что еще инвестирует Максим Поляков: технологии IT в медицине

Космос не единственная сфера интересов украинского бизнесмена. Другое направление деятельности Максима Полякова — IT в медицине. Предприниматель владеет компанией, которая производит чипы Neuralink, только для спинного мозга. В ходе их испытаний выяснилось, что при размещении нейрочипа на седьмом шейном позвонке исчезают симптомы псориаза, причем без всякого медикаментозного лечения. По мнению Полякова, терапия этого заболевания — многомиллиардный рынок, который имеет хорошие перспективы. На сегодня у компании предпринимателя более 100 патентов в различных областях.

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