Запущенная Firefly космическая ракета взорвалась спустя две минуты полета (ВИДЕО)

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Aerospace потерпела неудачу в своей первой попытке вывести в космос 29-метровую двухступенчатую ракету Alpha.

Как говорится в сообщении компании, запуск был произведен с военно-воздушной базы "Ванденберг" в американском штате Калифорния 2 сентября в 18:59 по местному времени (4:59 по Киеву).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Несмотря на то что мы не выполнили все наши задачи, мы выполнили ряд из них — успешное зажигание первой ступени, отрыв от стартовой площадки, переход на сверхзвуковую скорость, также мы получили значительный объем полетных данных. Спустя две минуты полета Alpha столкнулась с аномалией, приведшей к досрочному завершению миссии", — сказано в нем.

В Firefly отмечают, что пока рано делать выводы о причинах происшествия, однако будет проведено расследование инцидента в сотрудничестве с базой "Ванденберг" и Федеральным авиационным управлением США. Сейчас специалисты компании тщательно изучают все полученные во время полета показатели, чтобы понять, что произошло.

Отметим, что изначально запуск должен был состояться часом ранее, однако обратный отсчет, как сообщили в Firefly, был прерван.

В компании дали понять, что было выявлено несоблюдение требований безопасности при запуске. Отмечалось, что перед новой попыткой старта площадка и прилегающая территория "были очищены, чтобы минимизировать риск для сотрудников Firefly, персонала базы и широкой публики".

Напомним, что в конце августа Firefly Aerospace успешно провела тест запуска ракеты Alpha.

В прошлом году Firefly получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту. Сообщалось, что компания доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

В мае 2021 года Firefly подписала контракт со SpaceX на доставку на Луну в 2023 году более 150 кг груза в рамках программы NASA "Артемида".