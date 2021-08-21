Космическая компания с украинскими корнями успешно провела тест по запуску ракеты Alpha

Компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace (США), собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, провела финальный наземный тест ракеты-носителя Alpha перед запуском, передает "Интерфакс-Украина".

По информации компании, сейчас команда обрабатывает полученные данные и готовится к первому пуску ракеты, предварительно запланированному на 2 сентября со стартовой площадки SLC-2W на базе Космических войск в Ванденберге, США.

"Я очень рад, что компания, в которую я поверил в 2017 году, успешно провела этот предпусковой тест. Теперь мы выходим на финальную стадию подготовки к запуску ракеты, и отобранные в рамках программы популяризации точных наук проекты достигнут космоса", — заявил Поляков.

Как отмечают в агентстве, в рамках первого запуска ракета Alpha выведет на орбиту не только коммерческую полезную нагрузку, но также академические и образовательные проекты победителей специализированной программы Dream, нацеленной на продвижение точных наук.

Среди участников программы было отобрано 26 проектов из семи стран, включающих в себя детские рисунки и спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций со всего мира.

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Ранее Firefly Aerospace подписала соглашение об услугах по запуску (LSA) с компанией-разработчиком оборудования и авионики Adaptive Launch Solutions (ALS), которое включает четыре запуска ракеты Alpha, начиная с 2021 года.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

В настоящее время Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, занимающейся всем спектром работы в космосе: от создания спутников до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.

Ранее американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинец Максим Поляков, получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту — Space Utility Vehicle.

Сообщалось, что Firefly Aerospace доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

Как известно, Firefly Aerospace — техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.