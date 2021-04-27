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Украинский бизнесмен Поляков купил производителя спутников Dragonfly

Малые спутники Dragonfly планируют запускать на ракете Firefly Alpha, потенциально первый пуск ракеты может состояться до конца июня

Фото: dragonflyaerospace.com Фото: dragonflyaerospace.com
Фото: dragonflyaerospace.com

Владелец космической компании Firefly Aerospace украинец Максим Поляков купил южноафриканского производителя малых космических спутников Dragonfly.

Об этом он рассказал агентству Reuters.

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"Эта сделка дает Полякову точку опоры на быстрорастущем, но жестко конкурентном рынке технологий малого спутника и потенциальный источник дохода для производителя ракет Firefly Aerospace", — пишет агентство.

В то же время Поляков отказался разглашать сумму сделки, которую закрыли в начале апреля.

"Это соглашение дает нам возможность контролировать расходы и массовое производство компонентов", — сказал предприниматель в комментарии изданию.

Поляков надеется, что спутники Dragonfly смогут запускаться на ракете Firefly Alpha.

Он добавил, что потенциально первый пуск ракеты может состояться до конца июня.

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Предприниматель рассказал, что планирует расширить присутствие Dragonfly Aerospace на американском и европейском рынке за счет новых мощностей.

В свою очередь два источника сообщили агентству, что Firefly Aerospace планирует в течение 12 месяцев привлечь до $350 млн несколькими траншами в рамках плана расширения производства и вывода на рынок своей более мощной ракеты "Бета".

Один из собеседников рассказал Reuters, что о первых инвестициях компания может сообщить уже в ближайшие дни.

Вместе с тем представитель Firefly отказался комментировать эту информацию.

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Ранее американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинец Максим Поляков, получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту — Space Utility Vehicle.

Сообщалось, что Firefly Aerospace доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

Как известно, Firefly Aerospace — техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

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