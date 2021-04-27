Украинский бизнесмен Поляков купил производителя спутников Dragonfly

Владелец космической компании Firefly Aerospace украинец Максим Поляков купил южноафриканского производителя малых космических спутников Dragonfly.

Об этом он рассказал агентству Reuters.

"Эта сделка дает Полякову точку опоры на быстрорастущем, но жестко конкурентном рынке технологий малого спутника и потенциальный источник дохода для производителя ракет Firefly Aerospace", — пишет агентство.

В то же время Поляков отказался разглашать сумму сделки, которую закрыли в начале апреля.

"Это соглашение дает нам возможность контролировать расходы и массовое производство компонентов", — сказал предприниматель в комментарии изданию.

Поляков надеется, что спутники Dragonfly смогут запускаться на ракете Firefly Alpha.

Он добавил, что потенциально первый пуск ракеты может состояться до конца июня.

Предприниматель рассказал, что планирует расширить присутствие Dragonfly Aerospace на американском и европейском рынке за счет новых мощностей.

В свою очередь два источника сообщили агентству, что Firefly Aerospace планирует в течение 12 месяцев привлечь до $350 млн несколькими траншами в рамках плана расширения производства и вывода на рынок своей более мощной ракеты "Бета".

Один из собеседников рассказал Reuters, что о первых инвестициях компания может сообщить уже в ближайшие дни.

Вместе с тем представитель Firefly отказался комментировать эту информацию.

Ранее американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинец Максим Поляков, получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту — Space Utility Vehicle.

Сообщалось, что Firefly Aerospace доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

Как известно, Firefly Aerospace — техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.