Компания с украинскими корнями выходит на рынок частной космонавтики

Компания Firefly Aerospace, которая занимается производством экономичных ракет-носителей, космических аппаратов и космических услуг, начинает поставки ракетных двигателей, космических аппаратов и других компонентов для частной космонавтики.

Как заявил генеральный директор Firefly Aerospace Том Маркусик, цель компании — стать поставщиком компонентов первого уровня для новой космической отрасли.

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"Наша бизнес-модель продаж компонентов имеет существенные преимущества перед предприятиями, которые сосредоточены на одном (например, ракетные двигатели) или узком (например, клапаны) диапазоне компонентов", — отметил Маркусик.

В компании отмечают, что развитие нового направления бизнеса вызвано большим интересом к технологиям Firefly, а также необходимостью сократить время вывода на рынок компонентов, необходимых для разработки космических аппаратов.

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"Изначально мы сосредоточили продажи на ракетных двигателях Firefly, которые, по нашему мнению, обеспечивают лучшее соотношение цены и качества в отрасли. Первоначальный спрос был высоким, поскольку заказы уже превысили количество двигателей, которые Firefly строила для использования на своей собственной ракете-носителе Alpha", — заверил технический директор Firefly Эрик Салван.

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По его словам, компания сейчас также ведет активные переговоры о поставках клиентам композитных компонентов — сосудов высокого давления с композитной оболочкой COPV.

Кроме того, Firefly планирует расширить свое предложение за счет компонентов, разработанных партнерами компании. Таким образом планируется создать рынок компонентов New Space с полной линейкой продуктов, позволяющих компаниям закупать все компоненты из одних рук.

Ранее американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинец Максим Поляков, получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту — Space Utility Vehicle.

Сообщалось, что Firefly Aerospace доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

Как известно, Firefly Aerospace — техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.