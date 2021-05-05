Рыночная стоимость компании Firefly Aerospace украинца Полякова превысила $1 млрд

Компания Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова успешно завершила первый раунд венчурного финансирования: было привлечено почти $200 млн.

При этом общая стоимость компании значительно превысила $1 млрд, сообщает пресс-служба Firefly.

Указано, что интерес уже в инвестиционном раунде А значительно превысил первоначально запланированные $75 млн. Чтобы удовлетворить спрос, Noosphere Ventures Полякова, как основной инвестор Firefly, продала часть акций на сумму более $100 млн некоторым участникам этого раунда и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным акционером.

Соглашение никак не повлияло на стратегическое управление и контроль компании, заверили в пресс-службе.

Как отмечается, после дебютного запуска ракеты-носителя Alpha Firefly планирует привлечь дополнительные $300 млн инвестиций до конца 2021 года.

"Учитывая, что Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких, как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов", — заявил Поляков.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на сумму $93,3 млн с целью доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году с помощью своего лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Сейчас компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса базы Ванденберг.

Как известно, Firefly Aerospace — частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги — от низкой околоземной орбиты до Луны. Firefly предлагает запуск, перемещение в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Ранее владелец космической компании Firefly Aerospace украинец Максим Поляков купил южноафриканского производителя малых космических спутников Dragonfly.