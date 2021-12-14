NASA запустит спутники для прогнозирования природных катаклизмов на Земле

В 2022 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует запустить четыре миссии по исследованию климатических систем и процессов на планете Земля. Об этом сообщает сайт ведомства.

Новые зонды NASA помогут изучать экстремальные штормы, а также состояние поверхностных вод и океанов, морского льда, атмосферной пыли, качества воздуха.

Миссия Tropics направлена ​​на улучшение наблюдений за тропическими циклонами. Шесть спутников будут совместно работать и каждые 50 минут обеспечивать наблюдения за грозовыми осадками, температурой и влажностью. Ученые ожидают, что эти данные помогут им выяснить факторы, способствующие усилению тропических циклонов, и внесут вклад в модели прогнозирования погоды.

Спутники Tropics будут размещены парами по два в течение трех разных запусков, которые, как ожидается, будут совершены к 31 июля 2022 года. Ученые рассчитывают, что с помощью этих зондов удастся своевременно предупреждать людей о природных катаклизмах.

Цель миссии EMIT — исследовать источники минеральной пыли на поверхности Земли и оценить ее состав. Спутник будет установлен на Международной космической станции. Для получения данных он будет использовать спектрометр изображений. Эта информация должна восполнить пробел в знаниях о засушливых регионах нашей планеты и ответить на ключевые вопросы о том, как минеральная пыль взаимодействует с земной системой.

Спутники JPSS-2 необходимы для прогнозирования погоды — они будут получать данные о всех регионах планеты не реже двух раз в день. В результате ученые смогут давать долгосрочные прогнозы по наводнениям, лесным пожарам, извержениям вулканов, экстремальным штормам.

Спутник SWOT предназначен для исследования топографии поверхностных вод и океанов — он оценит влияние изменения климата на водоемы, а также способность океана поглощать парниковые газы, избыточное тепло.

Напомним, в октябре 2021 года NASA запустило свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов. Во время своей 12-летней основной миссии он будет изучать троянские астероиды Юпитера, два больших скопления космических объектов, которые, по мнению ученых, являются остатками первичного материала, сформировавшего внешние планеты Солнечной системы.

NASA также запустит в космос лазеры для ускорения передачи информации. Однако эта миссия может быть отложена на два года из-за множества проблем.