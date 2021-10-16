NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера (ВИДЕО)

NASA, национальное космическое агентство Соединенных Штатов Америки (США), 16 октября запустило свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Отмечается, что зонд Lucy во время своей 12-летней основной миссии будет изучать троянские астероиды Юпитера, два больших скопления космических объектов, которые, по мнению ученых, являются остатками первичного материала, который сформировал внешние планеты Солнечной системы.

Космический зонд, упакованный в специальную грузовую капсулу, стартовал со станции на мысе Канаверал во Флориде в 5:34 по времени Восточного побережья США (12:34 по Киеву) на ракете Atlas V компании United Launch Alliance (UAL).

Считается, что самые известные троянцы, названные в честь воинов греческой мифологии, имеют диаметр до 225 километров.

Ученые надеются, что осмотр семи троянцев, сделанный зондом Lucy, даст новые ключи к разгадке того, как планеты Солнечной системы образовались около 4,5 млрд лет назад и что сформировало их нынешнюю конфигурацию.

Lucy оснащен набором высокотехнологичных инструментов, включая гибридный тепловизор и инфракрасный спектрометр, L'Ralph (который будет исследовать химический состав поверхности каждого астероида) и черно-белые камеры, которые исследователи будут использовать для анализа астероидов.

По заявлению NASA, астероиды, которые, как считается, богаты углеродными соединениями, могут даже дать новое понимание происхождения органических материалов и жизни на Земле.

"Троянские астероиды — это остатки первых дней существования нашей солнечной системы, фактически окаменелости образования планет", — цитирует NASA главного исследователя миссии Гарольда Левисона из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Напомним, NASA намерено 23 ноября протестировать технологию сбития с орбиты астероида, потенциально угрожающего Земле.