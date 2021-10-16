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NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера (ВИДЕО)

Зонд Lucy отправили в космос в 12-летнюю экспедицию для изучения рекордного количества астероидов

NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера
NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера

NASA, национальное космическое агентство Соединенных Штатов Америки (США), 16 октября запустило свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Отмечается, что зонд Lucy во время своей 12-летней основной миссии будет изучать троянские астероиды Юпитера, два больших скопления космических объектов, которые, по мнению ученых, являются остатками первичного материала, который сформировал внешние планеты Солнечной системы. 

Космический зонд, упакованный в специальную грузовую капсулу, стартовал со станции на мысе Канаверал во Флориде в 5:34 по времени Восточного побережья США (12:34 по Киеву) на ракете Atlas V компании United Launch Alliance (UAL).

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Считается, что самые известные троянцы, названные в честь воинов греческой мифологии, имеют диаметр до 225 километров.

Ученые надеются, что осмотр семи троянцев, сделанный зондом Lucy, даст новые ключи к разгадке того, как планеты Солнечной системы образовались около 4,5 млрд лет назад и что сформировало их нынешнюю конфигурацию.

Lucy оснащен набором высокотехнологичных инструментов, включая гибридный тепловизор и инфракрасный спектрометр, L'Ralph (который будет исследовать химический состав поверхности каждого астероида) и черно-белые камеры, которые исследователи будут использовать для анализа астероидов.

По заявлению NASA, астероиды, которые, как считается, богаты углеродными соединениями, могут даже дать новое понимание происхождения органических материалов и жизни на Земле.

"Троянские астероиды — это остатки первых дней существования нашей солнечной системы, фактически окаменелости образования планет", — цитирует NASA главного исследователя миссии Гарольда Левисона из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Напомним, NASA намерено 23 ноября протестировать технологию сбития с орбиты астероида, потенциально угрожающего Земле.

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