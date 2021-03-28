В NASA оценили риск столкновения наиболее опасного астероида Апофиз с Землей (ВИДЕО)

Астероид Апофиз, обнаруженный в 2004 году, который ранее считался наиболее опасным для Земли, угрозы пока что не представляет.

Это определили специалисты космического агентства NASA.

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Когда в 2014 году ученые обнаружили Апофиз, у них была версия, что его столкновение с планетой произойдет в 2029 или 2036 году.

Однако они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Позже ученые исключили потенциальный риск столкновения Апофиза с Землей и в 2036 году. Однако впоследствии ученые заявили о возможности столкновения астероида с Землей в 2068 году.

5 марта 2021 года они провели исследование во время очередного полета Апофиза на расстоянии 17 млн ​​км от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны). Выяснилось, что любую возможность столкновения в 2068 году и даже гораздо позже можно пока с уверенностью исключить.

"Наши расчеты не показывают никакого риска столкновения — по крайней мере, в ближайшие 100 лет. Поэтому теперь мы можем убрать Апофиз из списка рисков", — заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Он добавил, что благодаря недавним оптическим наблюдениям и радиолокационным наблюдениям с дополнительным оборудованием, неточность орбиты Апофиза уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год.

Известно, что последние расчеты NASA относительно Апофиза делали с помощью 70-метровой антенны в обсерватории Голдстоун, расположенной в пустыне Мохаве в южной Калифорнии, а также 100-метрового телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Голдстоун вел прием сигнала, а Грин-Бэнк проводил "биостатические эксперименты", удвоившие силу сигнала.

Ранее сообщалось, что к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером примерно с многоэтажный дом.