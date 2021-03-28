Происшествия 50 минут назад

В NASA оценили риск столкновения наиболее опасного астероида Апофиз с Землей (ВИДЕО)

Расчеты ученых не показывают никакого риска столкновения в ближайшие 100 лет

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Астероид Апофиз, обнаруженный в 2004 году, который ранее считался наиболее опасным для Земли, угрозы пока что не представляет.

Это определили специалисты космического агентства NASA.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Когда в 2014 году ученые обнаружили Апофиз, у них была версия, что его столкновение с планетой произойдет в 2029 или 2036 году.

Однако они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.

Позже ученые исключили потенциальный риск столкновения Апофиза с Землей и в 2036 году. Однако впоследствии ученые заявили о возможности столкновения астероида с Землей в 2068 году.

5 марта 2021 года они провели исследование во время очередного полета Апофиза на расстоянии 17 млн ​​км от Земли (что в 44 раза больше, чем расстояние до Луны). Выяснилось, что любую возможность столкновения в 2068 году и даже гораздо позже можно пока с уверенностью исключить.

Читайте также:
Японские ученые показали, что обнаружили в капсуле с астероида Рюгу (ФОТО)

"Наши расчеты не показывают никакого риска столкновения — по крайней мере, в ближайшие 100 лет. Поэтому теперь мы можем убрать Апофиз из списка рисков", — заявил представитель центра изучения околоземных объектов NASA Давид Фарноккиа.

Он добавил, что благодаря недавним оптическим наблюдениям и радиолокационным наблюдениям с дополнительным оборудованием, неточность орбиты Апофиза уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год.

Известно, что последние расчеты NASA относительно Апофиза делали с помощью 70-метровой антенны в обсерватории Голдстоун, расположенной в пустыне Мохаве в южной Калифорнии, а также 100-метрового телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Голдстоун вел прием сигнала, а Грин-Бэнк проводил "биостатические эксперименты", удвоившие силу сигнала.

Ранее сообщалось, что к Земле приблизится потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером примерно с многоэтажный дом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск
SpaceX приземлит свои ракеты на Марс задолго до 2030 года — Маск
SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников (ВИДЕО)
SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников (ВИДЕО)
Законная проверка физических лиц и избежания рисков при работе с ними
Законная проверка физических лиц и избежания рисков при работе с ними
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысячи новых заражений, 290 человек умерли

  3. Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали

  4. В ночь на воскресенье Украина переводит часы вперед

  5. В Украине в "красной" зоне карантина по COVID-19 оказались уже более половины регионов

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...