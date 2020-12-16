Японские ученые показали, что обнаружили в капсуле с астероида Рюгу (ФОТО)

Представители японского космического агентства JAXA обнаружили больше, чем первоначально предполагалось, количество грунта и газов в небольшой капсуле, которую космический корабль "Хаябуса-2" собрал с поверхности астероида Рюгу.

Также на презентации были продемонстрированы фотографии, на которых можно увидеть содержимое капсулы, сообщает АР.

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Указано, что сначала, открыв капсулу, ученые подтвердили, что обнаружили черные крупинки, похожие на песок.

Но уже до 15 декабря ученым удалось собрать даже больше образцов почвы и газа, чем ожидалось, что должно расширить объем исследований.

Представитель Японского космического агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда назвал успешное возвращение образцов почвы и газа астероида "главной вехой" в науке.

Как предполагается, полный анализ содержимого капсулы может занять около 6 месяцев.

Напомним, 5 декабря 2020 года автоматический зонд "Хаябуса-2" от JAXA смог удачно доставить на Землю два образца породы с астероида Рюгу, преодолев 6 млрд км.

После этого капсула прибыла в Институт космоса и астронавтики JAXA в городе Сагамихара недалеко от Токио (Япония).

Известно, что зонд "Хаябуса-2" дважды совершал посадку на астероид Рюгу для сбора образцов. Однако только сейчас впервые было подтверждено, что в капсуле действительно есть содержание.