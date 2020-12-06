Преодолев 6 млрд км, японский зонд доставил на Землю образцы астероида Рюгу

Японский автоматический зонд Hayabusa-2 смог удачно доставить на Землю два образца породы с астероида Рюгу, преодолев 6 млрд км.

Об этом сообщается на странице японского агентства аэрокосмических исследований JAXA в Twitter.

В частности, после отделения от зонда, который был запущен в космос еще 3 декабря 2014 года и который преодолел более 6 млрд км, капсула с образцами астероидной породы 5 декабря 2020 года в 19:30 по киевскому времени вошла в атмосферу Земли.

Уже в 19:52 эта капсула, как и планировалось, приземлилась в Австралии.

Указано, что в 21:47 по Киеву капсулу и парашют обнаружили в запланированной области посадки. Сейчас капсулу транспортируют в расположение местного штаба миссии.

Предполагается, что вскоре ее переправят во временную лабораторию Quick Look Facility.

В QLF же капсулу разберут и вытянут герметичный контейнер, содержащий пробы грунта. Его подготовят для отправки в Японию, где контейнер с образцами передадут в Институт космических наук и астронавтики (ISAS). Следующие 6 месяцев там будет проводиться работа по первичному осмотру и описанию полученных образцов.

Планируется, что по завершению этих работ образцы распределят следующим образом: 30% пойдет на исследования японским научным организациям, еще 30% — международным партнерам, в том числе NASA.

Остальные же 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа позволят получить больше информации по образцам.

Сам зонд Hayabusa-2 после отделения капсулы продолжил полет и сейчас направляется к небольшому околоземному астероиду 1928KY26, чтобы начать его изучение.

Ранее китайский космический аппарат "Чанъэ-5" (Chang'e 5) развернул флаг КНР на Луне во время миссии по сбору образцов с поверхности спутника Земли.