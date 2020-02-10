NASA и EKA отправили на Солнце космический зонд (ВИДЕО)

Сегодня ночью, 10 февраля, по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (США) отправилась ракета "Атлас V" с космическим аппаратом Solar Orbiter, сообщает Еuronews.

По информации агентства, программу стоимостью $1,5 млрд разрабатывали совместно специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (EKA).

Среди задач зонда — собрать данные, которые помогут объяснить 11-летние циклы солнечной активности, а также изучить полюса звезды. Для этого орбита спутника на 24 градуса поднимется над эклиптикой.

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Ученые до сих пор не имеют фотографий полярных областей. Solar Orbiter будет очень близко подходить к Солнцу, для этого на нем установлен теплозащитный экран, который будет нагреваться до 500°C.

До светила аппарат будет добираться два года, а цикл его работы рассчитан на 7 лет.

Ранее сообщалось, что в 2005 году американские астрономы обнаружили большое количество теплой пыли в двойной звездной системе под названием BD +20 307, расположенной на расстоянии около 300 световых лет от Солнца в созвездии Овна.