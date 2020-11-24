Китай запустил на Луну аппарат, который привезет обратно лунную породу для исследований

23 ноября Китай сделал очередной шаг в лунной гонке: с космодрома Вэньчан на острове Хайнань запустили самую мощную на сегодня китайскую ракету Long March 5, на борту которой — аппарат лунной миссии "Чанъэ 5" (Chang'e 5, миссия названа в честь богини Луны — Delo.ua). Его успешно вывели на трансферную орбиту, дальше — длинный перелет и самое сложное: высадка на Луну, а, впоследствии, возвращение на Землю.

Цель — собрать около двух килограммов лунного грунта и доставить его на Землю для исследований. Зонд приземлится на Луну 27 ноября и вернется обратно на Землю около 16-17 декабря.

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Полезная нагрузка состоит из четырех роботизированных аппаратов. Первый и второй — орбитальный и возвращаемый модули — останутся на орбите Луны. Третий и четвертый — посадочный и взлетный модули — высаживаются на Луну в районе относительно молодого вулканического пика Рюмкера рядом с Океаном Бурь. Это на видимой стороне Луны, в северо-западной части.

Посадочный модуль пробурит поверхность планеты, произведет забор образцов грунта с глубины до 2 метров и загружает их в капсулу взлетного модуля. Тот стартует с поверхности, автоматически стыкуется с орбитальным модулем, после чего груз перекладывают на возвращаемый модуль.

Далее зонд летит на Землю, чтобы за несколько тысяч от планеты разделиться. Орбитальный модуль сгорит в плотных слоях атмосферы. Возвращаемый модуль должен использовать атмосферу для того, чтобы замедлить движение: несколько раз "чиркнуть" по краю, после чего он приземлится в основном безлюдных степях Внутренней Монголии (район Сыцзыван).

Все достаточно сложно. Зато в случае успеха программа станет первой за последние 40 лет, в ходе которой со спутника доставят образцы грунта.

Изначально "Чанъэ-5" планировали запустить в ноябре 2017 года на той же ракете, но после неудачного старта запуск перенесли на 2020 год, чтобы обкатать носитель.

Саму миссию ранее отрепетировали — еще в 2014 году "Чанъэ-5Т1" улетела на Луну, облетела ее и вернулась обратно, притормозив с помощью атмосферы.

С 2004 года в КНР действует комплексная программа исследований Луны, под управлением CNSA (Китайское национальное космическое управление). Это третья фаза Лунной программы Китая. Chang'e 1 и 2 были лунными орбитальными аппаратами без посадочных модулей. 3 и 4 имели как орбитальные аппараты, так и посадочные модули. Это была "Фаза 2". В ходе нее на обратную сторону высадили посадочный модуль с ровером "Юйту-2", которые работают до сих пор.

"Фаза 3" — это образцы миссий по возвращению как Chang'e 5, так и 6, который, в случае успеха пятой миссии полетит уже приполярные регионы Луны, за лунной водой и другими летучими веществами древней атмосферы нашего спутника.

Далее в планах Китая — пилотируемый полет на Луну.

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Напомним, сейчас на планете находится около 378 кг камней и реголита, которые привезли в ходе полетов по программе "Аполло". Советские автоматические станции "Луна" доставили 326 грамм, в последний раз это была "Луна-24" 44 года назад.