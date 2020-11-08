На орбиту вывели первый в мире спутник 6G (ВИДЕО)

В Китае с космодрома Тайюань была запущена ракета-носитель Long March 6, которая успешно отправила 13 спутников на заданную орбиту.

Один из этих спутников — это первый в мире испытательный спутник 6G, сообщает BBC.

Указано, что основная цель такого спутника — дистанционное зондирование земли.

Причем сферы, на которых он сосредоточен, — это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве и другие отрасли, которым требуются аналогичные услуги.

В то же время он будет тестировать работоспособность экспериментальной технологии на терагерцевой частоте.

По данным издания, это одна из ключевых технологий мобильной связи шестого поколения в мире.

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Ранее китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. Компания ведет совместную работу сразу с 13 ведущими исследовательскими институтами. Запуск технологий ожидается не раньше 2030 года.

Кроме того, 7 ноября Китай официально начал исследовать телекоммуникационные технологии шестого поколения.

Напомним, 18 октября ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.