SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (ФОТО, ВИДЕО)

18 октября ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщается на сайте компании-разработчика SpaceX, запуск ракеты был произведен в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Киеву) стартового комплекса 39A (LC-39A) в на мысе Канаверал во Флориде.

Спутники вышли на орбиту Земли через 1 час и 3 минуты. В то же время, многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в шестой раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантическом океане в 633 километрах от космодрома на мысе Канаверал.

Стоит отметить, что это уже четырнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В прошлый раз партия из 60 спутников Starlink была запущена 6 октября.

Таким образом, орбитальная группировка Starlink насчитывает уже 833 космических аппарата.

Кроме этого, 21 октября космическая компания Илона Маска планирует провести новый запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск 15-й по счету группы интернет-спутников Starlink намечен на 21 октября в 12:36 по времени Восточного побережья США (19:36 по Киеву) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде на мысе Канаверал.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В общей сложности, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч интернет-спутников, а в дальнейшем намерена довести их количество до 30 тысяч.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/QVv8m7gClz — SpaceX (@SpaceX) October 18, 2020

В компании отмечают, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, в начале августа 2020 года SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников Starlink.

Ранее сообщалось, что многие исследователи космоса считают, что системы глобального интернета Starlink, которые на прошлой неделе компания SpaceX вывела на орбиту, представляют серьезную проблему для наземной астрономии.