Львовские швейники увеличили долю женской тактической одежды до 30%

Украинский бренд Miligus, специализирующийся на производстве тактической одежды, увеличил объемы женской линейки. Если в 2022 году они составляли всего 1% от общего производства, то сейчас уже около 30%.

Об этом в интервью Delo.ua рассказала основательница бренда Елена Гусева.

"Мы начали создавать женскую тактическую одежду еще в 2022 году, но тогда был такой безумный спрос на мужскую форму, что женскую линейку нам пришлось просто отложить", — говорит она.

По словам Гусевой, в активное развитие женской коллекции команда вернулась в конце 2023 года. И уже сейчас каждая третья единица продукции Miligus — это женская одежда.

"Теперь у всех наших топовых мужских моделей есть женские версии. Есть вещи-локомотивы, например, брюки "Богдана" или китель "Богдана". А есть модели, которые тестировали, но они не прижились. И это нормально — мы постоянно ищем идеальное сочетание удобства, практичности и женственности", — объясняет Гусева.

В компании сейчас работает более 50 человек, тогда как в 2021 году штат насчитывал всего 16. Соответственно, растет и объем производства: если в 2022 году компания могла производить около 1000 единиц военной одежды в месяц, то сейчас — до 3000 человек .

Женскую тактическую одежду бренда уже заказывают не только в Украине, но и за рубежом, в частности, в Польше. Лучше всего, говорит соучредитель Miligus , продаются флиски и поло в цветах олива, койот и черный — пиксель за границей менее популярен.

"Мы никогда не вернемся в фэшн-одежду. Miligus — это и есть мой фэшн. Наша главная миссия сегодня — создавать одежду, которая сохраняет жизнь", — заключает Елена Гусева.

Напомним, что после того, как в 2024 году российские ракеты попали в состав с материалами M-TAC и уничтожили годовой запас тканей, владелец компании по пошиву тактической одежды М-ТАС Александр Карасев посоветовал предпринимателям перенести хотя бы часть производства в относительно безопасные регионы, чтобы минимизировать потери в случае обстрелов.