Львівські швейники збільшили частку жіночого тактичного одягу до 30%

Український бренд Miligus, що спеціалізується на виробництві тактичного одягу, наростив обсяги жіночої лінійки. Якщо у 2022 році вони становили лише 1% від загального виробництва, то нині – вже близько 30%.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла засновниця бренду Олена Гусєва.

"Ми почали створювати жіночий тактичний одяг ще у 2022 році, але тоді був такий шалений попит на чоловічу форму, що жіночу лінійку нам довелося просто відкласти", — говорить вона.

За словами Гусєвої, до активного розвитку жіночої колекції команда повернулася наприкінці 2023 року. І вже зараз кожна третя одиниця продукції Miligus — це жіночий одяг.

"Тепер усі наші топові чоловічі моделі мають жіночі версії. Є речі-локомотиви, наприклад, штани "Богдана" чи кітель "Богдана". А є моделі, які тестували, але вони не прижилися. І це нормально — ми постійно шукаємо ідеальне поєднання зручності, практичності та жіночності", — пояснює Гусєва.

У компанії зараз працює понад 50 людей, тоді як у 2021 році штат нараховував лише 16. Відповідно, зростає і обсяг виробництва: якщо у 2022 році компанія могла виготовляти близько 1000 одиниць військового одягу на місяць, то зараз — до 3000.

Жіночий тактичний одяг бренду вже замовляють не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Польщі. Найкраще, говорить співзасновниця Miligus, продаються фліски та поло у кольорах олива, койот і чорний — піксель за кордоном менш популярний.

"Ми ніколи не повернемося у фешн-одяг. Miligus — це і є мій фешн. Наша головна місія сьогодні — створювати одяг, що зберігає життя", — підсумовує Олена Гусєва.

Нагадаємо, що після того, як у 2024 році російські ракети влучили в склад із матеріалами M-TAC і знищили річний запас тканин, власник компанії з пошиття тактичного одягу М-ТАС Олександр Карасьов порадив підприємцям перенести хоча б частину виробництва до відносно безпечних регіонів, щоб мінімізувати втрати у разі обстрілів.