Власник М-ТАС радить релокувати хоча б частину бізнесу в безпечні регіони

Співвласник компанії з пошиття тактичного одягу М-ТАС Олександр Карасьов порадив бізнесу перенести хоча б частину виробництва у відносно безпечні регіони, щоб мінімізувати втрати на випадок обстрілів. Про це Карасьов розповів в інтерв'ю Delo.ua.

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"Тим, хто ще не потрапив у таку ситуацію я б порекомендував, проаналізувати де воєнні ризики для вас є не такими високими й намагатися перенести туди хоча б частину свого бізнесу. Так це може призвести до здорожчання бізнес-процесів, логістики. Але в результаті це може мінімізувати втрати. А тим хто вже має такі проблеми, що я можу порадити… Боротися", - розповів бізнесмен.

Він зауважив, що наразі в Україні немає механізмів компенсації збитків компаніям, які постраждали від війни таких, як пільгові кредити без застави.

"В мене тут нема жодних претензій до держави, бо державі є куди витрачати кошти. Як на мене, хай гроші краще йдуть на оборону країни, ніж на підтримку компаній які постраждали від війни", - сказав Карасьов.

Він додав, що після того, як запаси матеріалів компанії були зруйновані внаслідок російської атаки три українські бренди Ballistika, Riot Division та Acropolis розмістили на швейних фабриках М-ТАС замовлення з пошиву своєї продукції. Це дало компанії можливість скоротити неоплачувану відпустку для персоналу та зберегти ядро колективу.

Ракетний обстріл росіян знищив виробничі потужності виробника тактичного одягу M-TAC

Через ракетний обстріл 2 січня в Києві були знищені складські потужності та річний запас матеріалів виробника тактичного одягу M-TAC. В компанії тоді заявили, що будуть змушені відправити свій персонал в неоплачувану відпустку, а також не виключили можливість звільнення частини працівників.

Зараз в компанії оцінюють, що зможуть вийти на старі обсяги виробництва за 2-3 роки без залучення капіталу інвесторів та продажу частки бізнесу. При цьому Карасьов зауважив, що його лякає перспектива продажу частки бізнесу інвестиційному фонду.

M-TAC - український бренд тактичного одягу заснований у 2014 році Олександром Костильовим та Денисом Головком. Продукцію цього бренду під час повномасштабної війни носили Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За даними ЗМІ виторг компанії у 2022 році склав 600-650 млн гривень.

Про роботу M-TAC після ракетної атаки, специфіку роботи в індустрії тактичного одягу, роботу на ринку ЄС, а також боротьбу з підробками читайте в інтерв'ю Олександра Карасьова на Delo.ua.