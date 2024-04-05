Владелец М-ТАС советует релоцировать хотя бы часть бизнеса в безопасные регионы.

Совладелец компании по пошиву тактической одежды М-ТАС Александр Карасев посоветовал бизнесу перенести хотя бы часть производства в относительно безопасные регионы, чтобы минимизировать потери на случай обстрелов. Об этом Карасев рассказал в интервью Delo.ua.

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"Тем, кто еще не попал в такую ситуацию я бы порекомендовал, проанализировать где военные риски для вас не так высоки и пытаться перенести туда хотя бы часть своего бизнеса. Так это может привести к удорожанию бизнес-процессов, логистики. Но в результате это может минимизировать потери. А у тех, кто уже имеет такие проблемы, что я могу посоветовать… Бороться", - рассказал бизнесмен.

Он отметил, что в настоящее время в Украине нет механизмов компенсации ущерба компаниям, пострадавшим от войны таких, как льготные кредиты без залога.

"У меня здесь нет никаких претензий к государству, потому что государству есть куда тратить средства. По-моему, пусть деньги лучше идут на оборону страны, чем на поддержку пострадавших от войны компаний", - сказал Карасев.

Он добавил, что после того, как запасы материалов компании были разрушены в результате российской атаки, три украинских бренда Ballistika, Riot Division и Acropolis разместили на швейных фабриках М-ТАС заказ по пошиву своей продукции. Это позволило компании сократить неоплачиваемый отпуск для персонала и сохранить ядро коллектива.

Ракетный обстрел россиян уничтожил производственные мощности производителя тактической одежды M-TAC

Из-за ракетных обстрелов 2 января в Киеве были уничтожены складские мощности и годовой запас материалов изготовителя тактической одежды M-TAC. В компании тогда заявили, что будут вынуждены отправить свой персонал в неоплачиваемый отпуск, а также не исключили возможность увольнения части работников.

Сейчас в компании оценивают, что смогут выйти на старые объемы производства за 2-3 года без привлечения капитала инвесторов и продажи бизнеса. При этом Карасев заметил, что его пугает перспектива продажи доли бизнеса инвестиционному фонду.

M-TAC – украинский бренд тактической одежды основан в 2014 году Александром Костылевым и Денисом Головко. Продукцию этого бренда во время полномасштабной войны носили Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. По данным СМИ выручка компании в 2022 году составила 600-650 млн гривен.

О работе M-TAC после ракетной атаки, специфике работы в индустрии тактической одежды, работе на рынке ЕС, а также борьбе с подделками читайте в интервью Александра Карасева на Delo.ua.