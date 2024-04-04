Меня пугает перспектива, что инвестфонд купит долю в компании, - Александр Карасев

Совладельца компании по пошиву тактической одежды М-ТАС Александра Карасева беспокоит перспектива продажи доли компании инвестиционному фонду, поскольку это может повлиять на работу бизнеса. Об этом Карасев рассказал в интервью Delo.ua.

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"Меня немного пугает перспектива, что инвестфонд купит долю у компании и это потом повлияет на работу. У меня небольшой опыт сотрудничества с инвестфондами, но я вижу их работу примерно так: купить долю бизнеса, разрекламировать его и продать эту долю подороже. А я украинский производитель и не хочу, чтобы бизнесом торговали. Мне нужны партнеры, которые будут заинтересованы в дивидендах, а не в перепродаже доли бизнеса. Каждая перепродажа это шок для бизнеса, поэтому я очень осторожно отношусь к таким шагам", - сказал бизнесмен.

Он отметил, что возможностью купить часть в бизнесе M-TAC интересовалась компания Dragon Capital. При этом Карасев считает, что его компания сможет восстановиться после разрушений в результате ракетного удара в январе за 2-3 года без привлечения дополнительных средств от инвесторов.

Сейчас определенную долю в уставном капитале M-TAC имеет компания Orexim Invest, которая после разрушений в январе 2024 года предоставила M-TAC помощь в размере 20% убытков компании. Но, по словам Карасева, это не привело к увеличению доли Orexim Invest в уставном капитале его компании.

Ракетный обстрел россиян уничтожил производственные мощности производителя тактической одежды M-TAC

Из-за ракетных обстрелов 2 января в Киеве были уничтожены складские мощности и годовой запас материалов производителя тактической одежды M-TAC. В компании тогда заявили, что будут вынуждены отправить свой персонал в неоплачиваемый отпуск, а также не исключили возможность увольнения части работников.

M-TAC – украинский бренд тактической одежды основан в 2014 году Александром Костылевым и Денисом Головко. Продукцию этого бренда во время полномасштабной войны носили Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. По данным СМИ выручка компании в 2022 году составила 600-650 млн гривен.

О работе M-TAC после ракетной атаки, специфике работы в индустрии тактической одежды, работе на рынке ЕС, а также борьбе с подделками читайте в интервью Александра Карасева на Delo.ua.