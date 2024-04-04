Мене лякає перспектива, що інвестфонд купить частку в компанії, - Олександр Карасьов

Співвласника компанії з пошиття тактичного одягу М-ТАС Олександра Карасьова непокоїть перспектива продажу частки компанії інвестиційному фонду, оскільки це може вплинути на роботу бізнесу. Про це Карасьов розповів в інтерв'ю Delo.ua.

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"Мене трохи лякає перспектива, що інвестфонд купить частку в компанії й це потім вплине на роботу. В мене невеликий досвід співпраці з інвестфондами, але я бачу їх роботу приблизно так: купити частку бізнесу, розрекламувати його і продати цю частку дорожче. А я український виробник і не хочу, щоб бізнесом торгували. Мені потрібні партнери, які будуть зацікавлені в дивідендах, а не в перепродажі частки бізнесу. Кожен перепродаж це шок для бізнесу, тому я дуже обережно ставлюся до таких кроків", - сказав бізнесмен.

Він зауважив, що можливістю купити частину в бізнесі M-TAC цікавилась компанія Dragon Capital. При цьому Карасьов вважає, що його компанія зможе відновитися після руйнувань внаслідок ракетного удару в січні за 2-3 роки без залучення додаткових коштів від інвесторів.

Зараз певну частку в статутному капіталі M-TAC має компанія Orexim Invest, котра після руйнувань у січні 2024 року надала M-TAC допомогу у розмірі 20% від збитків компанії. Але за словами Карасьова це не привело до збільшення частки Orexim Invest в статутному капіталі його компанії.

Ракетний обстріл росіян знищив виробничі потужності виробника тактичного одягу M-TAC

Через ракетний обстріл 2 січня в Києві були знищені складські потужності та річний запас матеріалів виробника тактичного одягу M-TAC. В компанії тоді заявили, що будуть змушені відправити свій персонал в неоплачувану відпустку, а також не виключили можливість звільнення частини працівників.

M-TAC - український бренд тактичного одягу заснований у 2014 році Олександром Костильовим та Денисом Головком. Продукцію цього бренду під час повномасштабної війни носили Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За даними ЗМІ виторг компанії у 2022 році склав 600-650 млн гривень.

Про роботу M-TAC після ракетної атаки, специфіку роботи в індустрії тактичного одягу, роботу на ринку ЄС, а також боротьбу з підробками читайте в інтерв'ю Олександра Карасьова на Delo.ua.