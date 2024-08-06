«ПромСИЗ-Спецодежда» – лидер в обеспечении современной промышленной безопасности

Украинское предприятие «ПромЗИЗ-Спецодежда» известно на рынке охраны труда с 1994 года как опытный производитель и стабильный поставщик спецодежды, спецобуви, всего спектра средств индивидуальной защиты. Миссия компании выражена в слогане «Комфорт и защита» – мы предлагаем оптимальные решения в области обеспечения промышленной безопасности для тех, кто ценит комфорт, эффективность и надежность.

Покажем товар лицом! Акцент поставлен на производстве рабочей одежды. Спецодежда, представленная на сайте компании promsiz-tm.ua – это рабочие костюмы, состоящие из куртки и полукомбинезона (как вариант, брюк), халаты, плащи, комбинезоны. Основу коллекций составляет специальная универсальная защита от погодных и производственных условий. Второе направление – спецодежда для сварщиков, химиков, сталеваров. Тщательно обработанный дизайн, выбор инновационных материалов обеспечивают высокие уровни безопасности.

«ПромСИЗ-Спецодежда» успешно развивает собственное швейное производство, демонстрируя совершенное качество рабочей одежды. Политика компании опирается на фундамент доверительных отношений с поставщиками сырья. На швейных фабриках действует многоступенчатый контроль свойства. Каждая деталь имеет значение, поэтому на проработке защитных элементов спецодежды делается особый акцент. Тестовое ношение новых моделей в условиях индустриальных площадок обязательно.

К любому виду рабочей одежды конструкторы придают индивидуальность и выразительность. Не все промышленные предприятия выбирают яркую спецодежду, разработке монохромных решений уделяется не меньшее внимание, чем выпуску цветных коллекций. Дизайнеры идут на компромиссы и разрабатывают стильные рабочие костюмы приглушенных тонов, которые в сочетании с контрастными перчатками, спецобувью, защитными очками создают стильный образ современного профессионала.

Номенклатура изделий достаточно широка и позволяет удовлетворить самых взыскательных клиентов. Постоянная забота о комплексном обеспечении работников средствами индивидуальной защиты имеет решающее значение. В товарном портфеле предприятия вы найдете строительные каски, рабочие перчатки, термостойкие перчатки, линейку алюминированной одежды для сталеваров, защитные очки и щитки сварщика, диэлектрическую защиту электриков и многое другое.

Заслуживает внимания рабочая обувь CENTER – это кожаные, прочные, долговечные модели, представленные кроссовками, ботинками, ботинками, сапогами, берцами. Дополнительные защитные элементы, воздухопроницаемость, анатомические стельки, внутренняя отделка, стойкая колодка, комбинация материалов верха позволяют ориентировать спецобувь на широкую промышленную аудиторию.

Вот несколько интересных идей, которые транслирует «ПромСИЗ-Спецодежда» на рынке средств индивидуальной защиты:

1. Меняем стереотипы, чтобы спецодежда была презентабельной и удобной.

2. Внедряем минималистические решения – изящно, качественно, бюджетно.

3. Расширяем дистрибьюторскую сеть по продвижению собственного бренда CENTER.

4. Создаем корпоративную культуру энергичных работников.

Коллектив «ПромСИЗ-Спецодежда» заботится о безопасном и продуктивном труде ваших сотрудников. Демократические цены, высокое качество, профессионализм менеджеров, складские запасы, оперативная доставка средств индивидуальной защиты по всем городам Украины и как результат – неуклонный рост удовлетворенных, защищенных потребителей!