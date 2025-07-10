Бизнес идет в образование: как компании создают университеты, меняют программы и формируют новое поколение специалистов на HR Wisdom Summit 2025

На нынешнем HR Wisdom Summit от Delo.ua — главной платформе для самых смелых HR-решений в Украине, которая уже более 10 лет собирает топ-менеджеров, HR-директоров и СЕО — мы раскрыли настоящее "место силы" бизнеса. Центральной темой одной из ключевых панелей стало образование как стратегический инструмент формирования будущих лидеров и долгосрочного влияния на рынок.

Модерировала дискуссию Анна Мищенко, управляющая партнерша КШГУ (Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего), а к разговору присоединились ведущие эксперты по бизнесу и образованию: Олег Давыденко, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест; Елена Дмитерко, директор по персоналу Kormotech; Ольга Нагорнюк, менеджер образовательных программ Ajax Systems; Людмила Андреева, руководительница по привлечению талантов "Филипп Моррис Украина"; Екатерина Залозных, директор по персоналу ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" и Анатолий Мельниченко, ректор Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского.

Могут ли бизнес и образование "говорить на одном языке"?

Олег Давыденко (Метинвест) четко обозначил проблему: "Образование и бизнес — это как параллельные круги: разные KPI, цели, часто нет точки соприкосновения. Мы создали собственный вуз (ОПО), потому что не находили специалистов должной квалификации. Бизнес не ждет — он идет и делает сам".

Такие инициативы, по его словам, не только об эффективности, но и об устойчивости. Потому что образование – не отдельное звено. Она должна быть встроена в карьерный путь. И тогда люди будут оставаться и в компании, и в стране.

Елена Дмитерко (Kormotech) акцентировала внимание на важности системного сотрудничества с образовательными учреждениями: "Мы ведем оплачиваемые стажировки, программы по профориентации, работаем с ветеринарными ЗВО. И это не разовые акции — 80% наших студентов остаются работать". Елена отметила, что локализация для компании является одним из ключевых приоритетов. У компании сегодня есть офисы во Львове, Киеве, Днепре — потому что прежде всего важно создавать возможности внутри страны".

"Если мы не позаботимся о молодежи, то проигрываем конкуренцию за таланты. Мы влюбляем в производство, привлекаем к дуальному образованию, открываем двери профтехам" — подчеркнула Екатерина Залозных (АрселорМиттал) По мнению Екатерины, молодежь стремится к практике — и бизнес трансформируется вместе с системой образования, когда слушает.

Ольга Нагорнюк (Ajax) рассказала, как компания поддерживает инженерные профессии: "Мы инвестируем в кафедры, преподавателей, лаборатории. Это не просто подготовка — это площадка для создания прототипов, проверки гипотез". Ольга уверена, что инженерные профессии – не мода, а стратегия. Поэтому бизнесу важно делать все, чтобы молодежь выбирала их сознательно.

Анатолий Мельниченко (КПИ) напомнил, что университеты не могут быть просто поставщиками кадров. Должно быть сотворчество: стипендии, дуальное образование, создание сертификатных программ. Бизнес обязан быть включен в процесс. "Микроквалификации — это не мода, а реальный ответ на потребность рынка. Мы работаем на опережение", — пояснил он.

Людмила Андреева (Филипп Моррис) отметила, что "Филипп Моррис Украина" всегда открыта к сотрудничеству с университетами, в то же время самый большой фокус в компании сейчас на развитии собственных программ стажировки. Их две: Inkompass для офисных направлений и летний интенсив Embark в полевой структуре отдела продаж.

Обе программы оплачиваемые и студенты приходят не просто "для опыта в резюме", а вовлекаются в реальные проекты, создают нечто совершенно новое и даже представляют свои идеи перед глобальными командами.

Как выглядит образование будущего с позиции бизнеса?

Учебные центры, программы под нужды компаний, 500 млн грн инвестиций в Метинвест Политехнику — именно так Метинвест отвечает на дефицит кадров, по словам Олега Давиденко. Он объяснил, как их образовательная стратегия интегрируется в кадровую: "Мы — лидеры образовательных траекторий. Не импортируем специалистов — мы их формируем".

Елена Дмитерко (Kormotech) поделилась мнениями, что ЗВО должно давать фундамент, но рынок двигается быстрее. "Бизнес берет на себя ответственность и инициативу — мы глубоко вовлечены в дипломные работы, профориентационные ивенты, ярмарки вакансий. Другого пути нет".

Екатерина Залозных (АрселорМиттал) рассказала о модели дуального образования, где не о тестах, а о реальных вызовах, по которым студент проходит и остается в компании.

"Обучение за счет компании, корпоративные стандарты, оплачиваемую стажировку, английский, харды и софты, экзамены с производственниками, поддержка 24/7 — мы создали целую экосистему развития".

Классная теория плюс практика в лабораториях вместе со встроенной стажировкой – это идеальный старт, по мнению Ольги Нагорнюк (Ajax).

"Мент — ключ к адаптации, проводник к практическим навыкам. Это тот, кто проводит из теории в реальность".

Анатолий Мельниченко (КПИ) подчеркнул роль таких узкоспециализированных форматов как сертификационные и микроквалификационные программы — это то, где бизнес может и должен быть сотворцем.

"Мы опрашиваем работодателей, определяем, чего не хватает, и включаемся в развитие компетенций. Образно говоря, речь не об обучении пилота, а о создании специалиста, который сможет самостоятельно спроектировать беспилотник", — рассказал Анатолий Мельниченко.

По словам Людмилы Андреевой (Филипп Моррис) , лучшая оценка качества карьерных программ — это когда каждый год все больше студентов приходят по рекомендациям уже стажировавшихся друзей. Но есть еще важная социальная сторона: многие студенты возвращаются из-за границы или решают остаться работать в Украине именно благодаря нашим программам. Для нас стратегически важно давать возможность молодежи развиваться и помогать строить свою карьеру дома.

В условиях войны, демографического кризиса и технических вызовов образование и бизнес в Украине уже не параллельны реальности. Там, где есть стратегическое взаимодействие, есть молодежь, которая остается в регионе, есть кадры, готовые к вызовам будущего, есть среда, в которой создают, а не просто учатся. Панель доказала: бизнес не просто готов – он уже трансформирует образование, и именно в этом реальная ценность партнерства.