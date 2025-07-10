Бізнес йде в освіту: як компанії створюють університети, змінюють програми і формують нове покоління спеціалістів на HR Wisdom Summit 2025

На цьогорічному HR Wisdom Summit від Delo.ua — головній платформі для найсміливіших HR-рішень в Україні, що вже понад 10 років збирає топменеджерів, HR-директорів і СЕО — ми розкрили справжнє "місце сили" бізнесу. Центральною темою однієї з ключових панелей стала освіта як стратегічний інструмент формування майбутніх лідерів і довгострокового впливу на ринок.

Модерувала дискусію Анна Міщенко, керуюча партнерка КШДУ (Київської школи державного управління імені Сергія Нижного), а до розмови долучились провідні експерти з бізнесу та освіти: Олег Давиденко, директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест; Олена Дмитерко, директорка з персоналу Kormotech; Ольга Нагорнюк, менеджерка освітніх програм Ajax Systems; Людмила Андреєва, керівниця із залучення талантів "Філіп Морріс Україна"; Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та Анатолій Мельниченко, ректор Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського.

Чи можуть бізнес і освіта "говорити однією мовою"?

Олег Давиденко (Метінвест) чітко окреслив проблему: "Освіта й бізнес — це ніби паралельні кола: різні KPI, цілі, часто немає точки дотику. Ми створили власний виш (ЗВО), бо не знаходили фахівців належної кваліфікації. Бізнес не чекає — він іде і робить сам".

Такі ініціативи, за його словами, не тільки про ефективність, а й про сталість. Бо освіта — не окрема ланка. Вона має бути вбудована в кар’єрний шлях. І тоді люди залишатимуться — і в компанії, і в країні.

Олена Дмитерко (Kormotech) акцентувала на важливості системної співпраці з освітніми установами: "Ми ведемо оплачувані стажування, програми з профорієнтації, працюємо з ветеринарними ЗВО. І це не разові акції — 80% наших студентів залишаються працювати". Олена відмітила, що локалізація для компанії один з ключових пріоритетів. В компанії на сьогодні є офіси у Львові та Києві — бо насамперед важливо створювати можливості всередині країни".

"Якщо ми не подбаємо про молодь, то програємо конкуренцію за таланти. Ми закохуємо у виробництво, залучаємо до дуальної освіти, відкриваємо двері профтехам" — наголосила Катерина Залозних (АрселорМіттал) На думку Катерини, молодь прагне практики — й бізнес трансформується разом із системою освіти, коли слухає її запит.

Ольга Нагорнюк (Ajax) розповіла, як компанія підтримує інженерні професії: "Ми інвестуємо у кафедри, викладачів, лабораторії. Це не просто підготовка — це майданчик для створення прототипів, перевірки гіпотез". Ольга впевнена, що інженерні професії — не мода, а стратегія. Тому бізнесу важливо робити все, щоб молодь обирала їх свідомо.

Анатолій Мельниченко (КПІ) нагадав: університети не можуть бути просто постачальниками кадрів. Має бути співтворчість: стипендії, дуальна освіта, створення сертифікатних програм. Бізнес має бути включеним у процес. "Мікрокваліфікації — це не мода, а реальна відповідь на потребу ринку. Ми працюємо на випередження", — пояснив він.

Людмила Андреєва (Філіп Морріс) зазначила, що "Філіп Морріс Україна" завжди відкрита до співпраці з університетами, водночас найбільший фокус в компанії зараз на розвитку власних програм стажування. Наразі їх дві: Inkompass для офісних напрямів і літній інтенсив Embark у польовій структурі відділу продажів.

Обидві програми оплачувані і студенти приходять не просто "для досвіду в резюме", а залучаються в реальні проєкти, створюють щось абсолютно нове та навіть презентують свої ідеї перед глобальними командами.

Як виглядає освіта майбутнього з позиції бізнесу?

Навчальні центри, програми під потреби компаній, 500 млн грн інвестицій у Метінвест Політехніку — саме так Метінвест дає відповідь на дефіцит кадрів, за словами Олега Давиденка. Він пояснив, як їхня освітня стратегія інтегрується у кадрову: "Ми — лідери освітніх траєкторій. Не імпортуємо фахівців — ми їх формуємо".

"Бізнес бере на себе відповідальність і ініціативу — ми глибоко залучені у дипломні роботи, профорієнтаційні івенти, ярмарки вакансій. Іншого шляху немає", - наголосила Олена Дмитерко (Kormotech).

Катерина Залозних (АрселорМіттал) розповіла про модель дуальної освіти, де не про тести, а про реальні виклики, через які студент проходить і лишається у компанії.

"Навчання за кошт компанії, корпоративні стандарти, оплачуване стажування, англійська, харди й софти, екзамени з виробничниками, підтримка 24/7 — ми створили цілу екосистему розвитку".

Класна теорія плюс практика в лабораторіях разом із вбудованим стажуванням — це ідеальний старт, на думку Ольги Нагорнюк (Ajax).

"Ментор — ключ до адаптації, провідник до практичних навичок. Це той, хто проводить з теорії в реальність".

Анатолій Мельниченко (КПІ) підкреслив роль таких вузькоспеціалізованих форматів, як сертифікаційні й мікрокваліфікаційні програми — це те, де бізнес може й має бути співтворцем.

"Ми опитуємо роботодавців, визначаємо, чого бракує, і включаємось у розвиток компетенцій. Образно кажучи, мова не про навчання пілота, а про створення фахівця, який зможе самостійно спроєктувати безпілотник", — розповів Анатолій Мельниченко.

За словами Людмили Андреєвої (Філіп Морріс), найкраща оцінка якості кар’єрних програм — це коли кожного року дедалі більше студентів приходять за рекомендаціями друзів, які вже стажувалися. Але є ще й важлива соціальна сторона: багато студентів повертаються з-за кордону чи вирішують залишитися працювати в Україні саме завдяки нашим програмам. Для нас стратегічно важливо надавати можливість молоді розвиватися та допомагати будувати свою кар’єру вдома.

В умовах війни, демографічної кризи й технічних викликів освіта й бізнес в Україні вже не паралельні реальності. Там, де є стратегічна взаємодія, — є молодь, яка залишається в регіоні, є кадри, готові до викликів майбутнього, є середовище, в якому створюють, а не просто вчаться. Панель довела: бізнес не просто готовий — він вже трансформує освіту, і саме в цьому полягає реальна цінність партнерства.