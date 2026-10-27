Apple представила оновлені iMac та 14-дюймовий MacBook Pro на чипі M6

Американська корпорація Apple анонсувала оновлений 24-дюймовий моноблок iMac та базову версію ноутбука MacBook Pro з 14-дюймовим екраном. Обидва пристрої отримали нове покоління фірмового кремнію — процесор M6.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Візуально нові комп'ютери схожі на своїх попередників, основні зміни відбулися всередині. Процесор M6, який дебютував у вересні в Mac mini, прийшов на заміну чипу M4 в iMac, тоді як базовий MacBook Pro минулого року отримав чип M5.

За заявою виробника, оновлений iMac працює в завданнях штучного інтелекту в п'ять разів швидше за модель 2024 року, а 14-дюймовий MacBook Pro демонструє приріст графічної продуктивності на 30%. Водночас компанія продовжує продавати дорожчі модифікації MacBook Pro на базі процесорів M5 Pro та M5 Max.

Обидва оновлені комп'ютери оснащені модулями Bluetooth 6 та Wi-Fi 7, а ноутбук додатково отримав швидшу зарядку.

Попередні замовлення на комп'ютери відкриваються в середу, 28 жовтня, а покупці почнуть отримувати пристрої з 6 листопада. Вартість базового iMac починається від $1499, тоді як початкова ціна 14-дюймового MacBook Pro становить $1999.

Масштабне оновлення лінійки та очікування сенсорного ноутбука

Ці оновлення стали другим днем презентацій комп'ютерної техніки Apple цього тижня. У понеділок компанія показала оновлений iPad mini з новим екраном та водонепроникністю, а в середу планує завершити серію запусків презентацією першого в історії компанії MacBook Pro із сенсорним екраном.

Новинки є частиною масштабного перегляду всієї лінійки комп'ютерів бренду. Окрім виходу на ринок сенсорних дисплеїв, Apple готує оновлені моделі MacBook Neo та MacBook Air на першу половину наступного року. Також компанія працює над редизайном базового MacBook Pro та випуском перших процесорів M7, M7 Pro і M7 Max у 2027 році, а поява чипа M7 Ultra та нового комп'ютера Mac Studio запланована на 2028 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple представила оновлену версію iPad mini з екраном OLED, водонепроникним корпусом і продуктивнішим фірмовим процесором за ціною від $699.