Apple представила перший водонепроникний iPad mini з OLED-екраном за $699

Корпорація Apple презентувала оновлену версію планшета iPad mini. Новинка отримала дисплей на органічних світлодіодах (OLED), водонепроникний корпус і продуктивніший фірмовий процесор. Реліз дав старт тижню масштабних анонсів нових пристроїв компанії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Стартова ціна пристрою становить 699 доларів. Планшет оснастили 8,5-дюймовим OLED-дисплеєм, який забезпечує глибокий чорний колір, вищу яскравість світлих відтінків і покращену контрастність. Діагональ зросла з попередніх 8,3 дюйма завдяки звуженню рамок навколо екрана. Корпус став на 14% тоншим та на 13% легшим проти попередника.

Крім того, модель отримала аудіосистему Acoustic Display із розташуванням динаміків безпосередньо під поверхнею екрана, що дозволило вперше в лінійці iPad реалізувати захист від води та пилу за стандартом IP67. Фронтальну камеру змістили для комфортніших дзвінків у FaceTime та участі у відеоконференціях.

Технічні характеристики та модифікації

Планшет працює на базі нового процесора A20 Pro, який замінив чип A17 Pro з попереднього покоління (стартова вартість якого становила $599). Пристрій доступний у версіях зі стандартним склом або матовим нанотекстурним покриттям, а обсяг накопичувача варіюється від 128 до 512 гігабайтів. Максимальна комплектація з найбільшим сховищем, нанотекстурним склом і модулем стільникового зв'язку коштуватиме до 1 249 доларів.

Процесор A20 Pro пропонується у двох конфігураціях:

Версії на 128 та 256 ГБ мають п'ять основних обчислювальних ядер (CPU).

Старша модифікація отримала шість процесорних ядер та здвоєний 16-ядерний нейронний рушій Neural Engine для швидшої обробки завдань штучного інтелекту.

Усі версії чипа оснащені сімома графічними ядрами (GPU).

Модель також обладнали фірмовим мережевим чипом Apple N1 із підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а стільникові модифікації отримали власний модем C2. Планшет випускається у двох кольорах — "midnight" (темно-синій) та "starlight" (зіркове сяйво).

Передзамовлення на новий iPad mini відкриваються в середу, а відкриті продажі стартують 6 листопада.

Тиждень новинок від Apple

Презентація компактного планшета відкриває серію прем'єр Apple наприкінці жовтня. У середу компанія проведе захід у Лос-Анджелесі, де представники медіа та автори цифрового контенту матимуть змогу особисто протестувати нові пристрої.

Упродовж тижня техгігант планує показати новий моноблок iMac та 14-дюймовий ноутбук MacBook Pro на чипі M6, а завершить серію анонсів перший в історії компанії MacBook Pro із сенсорним екраном. Цими релізами компанія підсумовує насичений рік, де головною подією минулої п'ятниці став вихід першого складаного смартфона бренду — iPhone Duo.

У першій половині наступного року Apple також планує випустити оновлений базовий iPad початкового рівня, iPad Air з OLED-екраном та оновлений iPad Pro.

Нагадаємо, раніше Apple презентувала смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max із 48-мегапіксельною основною камерою зі змінною діафрагмою, новим чипом A20 Pro, покращеною системою охолодження, збільшеною автономністю і підтримкою Siri AI.