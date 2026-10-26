Apple представила первый водонепроницаемый iPad mini с OLED-экраном за $699

Корпорация Apple представила обновленную версию планшета iPad mini. Новинка получила дисплей на органических светодиодах (OLED), водонепроницаемый корпус и более производительный фирменный процессор. Релиз дал старт неделе масштабных анонсов новых устройств компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Стартовая цена устройства составляет 699 долларов. Планшет оснастили 8,5-дюймовым OLED-дисплеем, обеспечивающим глубокий черный цвет, более высокую яркость светлых оттенков и улучшенную контрастность. Диагональ выросла с предыдущих 8,3 дюйма благодаря сужению рамок вокруг экрана. Корпус стал на 14% тоньше и на 13% легче против предшественника.

Кроме того, модель получила аудиосистему Acoustic Display с расположением динамиков под поверхностью экрана, что позволило впервые в линейке iPad реализовать защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Фронтальную камеру сместили для более комфортных звонков в FaceTime и участия в видеоконференциях.

Технические характеристики и модификации

Планшет работает на базе нового процессора A20 Pro, заменившего чип A17 Pro из предыдущего поколения (стартовая стоимость которого составляла $599). Устройство доступно в версиях со стандартным стеклом или матовым нанотекстурным покрытием, а объем накопителя варьируется от 128 до 512 гигабайт. Максимальная комплектация с самым большим хранилищем, нанотекстурным стеклом и модулем сотовой связи будет стоить до 1 249 долларов.

Процессор A20 Pro предлагается в двух конфигурациях:

Версии на 128 и 256 ГБ имеют пять основных вычислительных ядер (CPU).

Старшая модификация получила шесть процессорных ядер и сдвоенный 16-ядерный нейронный двигатель Neural Engine для более быстрой обработки задач искусственного интеллекта.

Все версии чипа оснащены семью графическими ядрами (GPU).

Модель также оборудована фирменным сетевым чипом Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а сотовые модификации получили собственный модем C2. Планшет выпускается в двух цветах – "midnight" (темно-синий) и "starlight" (звездное сияние).

Предзаказы на новый iPad mini открываются в среду, а открытые продажи стартуют 6 ноября.

Неделя новинок от Apple

Презентация компактного планшета открывает серию премьер Apple в конце октября. В среду компания проведет мероприятие в Лос-Анджелесе, где представители медиа и авторы цифрового контента смогут лично протестовать новые устройства.

В течении недели техгигант планирует показать новый моноблок iMac и 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro на чипе M6, а завершит серию анонсов первый в истории компании MacBook Pro с сенсорным экраном. Этими релизами компания суммирует насыщенный год, где главным событием в прошлую пятницу стал выход первого сложного смартфона бренда – iPhone Duo.

В первой половине следующего года Apple планирует выпустить обновленный базовый iPad начального уровня, iPad Air с OLED-экраном и обновленный iPad Pro.

Напомним, ранее Apple представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с 48-мегапиксельной основной камерой со сменной диафрагмой, новым чипом A20 Pro, улучшенной системой охлаждения, увеличенной автономностью и поддержкой Siri AI.