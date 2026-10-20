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Apple готовит первый MacBook с сенсорным экраном: что известно о новом Pro

Apple Inc.
Apple готовит первый MacBook с сенсорным экраном / Unsplash

Компания Apple подтвердила, что проведет презентацию новых продуктов 28 октября. Главным событием мероприятия станет дебют первого в истории линейки ноутбука MacBook с сенсорным экраном.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе под лозунгом "Pro and tell". Помимо сенсорных лэптопов, корпорация планирует показать начальную модель MacBook Pro с процессором M6, обновленный iMac и усовершенствованный планшет iPad mini с более четким дисплеем.

Старт продаж новинок в розничных магазинах Apple ожидается 6 ноября.

Выход сенсорного MacBook Pro станет кардинальным изменением позиции компании, которая годами уверяла, что не будет совмещать функционал iPad и компьютеров Mac.

Ожидается, что новые сенсорные ноутбуки получат интерактивный островок Dynamic Island, как у iPhone, а также OLED-дисплей. Оба решения будут применены в Mac впервые. Будут работать устройства на чипах M5 Pro и M5 Max, аналогичных используемым в текущих моделях MacBook Pro, представленных в марте.

Этот анонс дополняет ряд премьер последних недель, среди которых устройство HomeView, колонка HomePod mini 2 и обновленная ТВ-приставка Apple TV, в то время как продажи первого сложного смартфона компании iPhone Duo стартуют в ближайшую пятницу.

Напомним, ранее Apple представила смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с 48-мегапиксельной основной камерой со сменной диафрагмой, новым чипом A20 Pro, улучшенной системой охлаждения, увеличенной автономностью и поддержкой Siri AI.

Автор:
Максим Кольц

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