Россия атаковала перерабатывающий завод известного агрохолдинга: его работа остановлена

Завод по переработке сои агрохолдинга "Астарта" получил повреждения в результате российского авиаудара 8 ноября.

Как пишет Dilo, об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что после российской атаки работа завода была приостановлена.

В "Астарте" сообщили, что жертв среди сотрудников нет.

После завершения обзора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям компания оценит нанесенный ущерб и потери.

В отчете "Астарта" отмечает, что продажи соевого масла в третьем квартале этого года выросли на 11,8% к третьему кварталу прошлого года - до 12,57 тыс. тонн за увеличение цены на 17,1% - до 54,91 тыс. грн, тогда как продажи соевого шрота упали на 0,2%. 32,5% – до 20,38 тыс. грн.

Об "Астарте"

Агрохолдинг "Астарта" - ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в Украине, основанный в 1993 году. Компания возделывает более 210 тыс. га земель, занимается растениеводством, производством сахара, переработкой сои, животноводством и биоэнергетикой.

Производственные активы холдинга также включают маслоэкстракционный завод в Глобино (Полтавская область), семь элеваторов и биогазовый комплекс.

Агрохолдинг "Астарта" в 2025 году зафиксировал существенное ухудшение финансовых показателей : чистая прибыль сократилась в 4,2 раза на фоне падения выручки на 23%.

В первой половине 2026 года компания получила 14,07 млн. евро чистого убытка по сравнению с 42,27 млн. евро чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Если в январе-июне прошлого года все сегменты принесли чистую прибыль, то в этом году в каждом из них был зафиксирован убыток: в производстве сахара вместо прибыли 8,35 млн евро убыток 3,83 млн евро, в растениеводстве прибыль в 20,07 млн евро сменилась убытком 3,76 млн евро, в выращивании млн евро убыток 2,41 млн евро, в переработке сои прибыль взамен 5,84 млн евро сменилась убытком 2,27 млн евро.

Консолидированный доход "Астарты" за первое полугодие этого года сократился лишь на 0,1% - до 226,47 млн. евро, экспортные продажи составили 62% против 61% в первом полугодии прошлого года.

Варшавская фондовая биржа 20 октября приостановила торги по акциям украинского агрохолдинга "Астарта" после падения их стоимости на 19,14% — до 30,2 злотого (346,90 гривен).